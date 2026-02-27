Joan Thiele a Gradisca d’Isonzo sabato 1 agosto 2026

Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele annuncia il suo ritorno sui palchi nel 2026 e ad accoglierla, sabato 1° agosto, alle 21, all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo, sarà il Festival Onde Mediterranee, curato dall’Associazione Culturale Euritmica per la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, e con il sostegno del Comune di Gradisca d’Isonzo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del MIC Ministero della Cultura; Onde Mediterranee si appresta a celebrare la sua trentesima edizione, tra il 25 luglio e il 2 agosto.

Protagonista della serata di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona domenica 22 febbraio e a Sanremo al fianco di Nayt, Joan Thiele conferma la sua presenza in eventi di grande rilievo internazionale e porta con sé il grande successo dell’album Joanita e la forte esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston con Eco, che hanno segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico, consolidandone l’identità e la visione musicale.

Thiele è una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Cantautrice e producer poliedrica, il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’EP Operazione Oro, ha trovato seguito in Atti – una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario.

Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano Proiettili, tratto dal film Ti mangio il cuore, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

FESTIVAL ONDE MEDITERRANEE 2026 – 30a edizione

Gradisca d’Isonzo (GO), seconda metà di luglio > 2 agosto

a cura di Associazione Culturale Euritmica

Dedicato a Giulio Regeni



BIGLIETTI

Posto unico in piedi

intero € 15, 00 + € 2,25 d.p.

ridotto € 12,00 + € 1,80 d.p.

In vendita sul circuito Ticketone da mercoledì 25 febbraio

Maggiori informazioni: tickets@euritmica.it