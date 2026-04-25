JOHNNY MARR il 20 luglio in concerto a Udine

Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Dagli esordi con The Smiths — che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione — il suo percorso creativo lo ha visto al centro di progetti fondamentali come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar.

Oltre ai numerosi lavori in studio, Johnny Marr si è sempre contraddistinto nel panorama musicale mondiale per la potenza e l’ampiezza del repertorio dei suoi concerti dal vivo: dai brani della carriera solista (Hi Hello, Easy Money, Somewhere), ai classici degli Smiths (This Charming Man, How Soon Is Now?, Bigmouth Strikes Again), passando per le parentesi degli Electronic e per cover iconiche come The Passenger di Iggy Pop e Rebel Rebel di David Bowie, a conferma che l’artista sia riuscito a far convivere, sul palco, tutti i capitoli della sua storia musicale.

Dopo il trionfo del tour autunnale, che ha registrato due potentissimi concerti da tutto esaurito a Bologna e Milano, Johnny Marr annuncia il nuovo tour che lo porterà in alcune tra le più importanti rassegne estive della penisola italiana: il 20 luglio al Castello di Udine. I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine, PromoTurismoFVG e Comcerto – saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di venerdì 13 febbraio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati. I concerti estivi saranno un’occasione unica per attraversare l’universo sonoro di Johnny Marr: una carriera straordinaria che continua a evolversi, restando sempre fedele a uno stile immediatamente riconoscibile.

Il ritorno live arriva in un momento particolarmente fertile della sua carriera. Con Spirit Power: The Best Of Johnny Marr (New Voodoo / BMG), pubblicato il 3 novembre 2023, Marr ha celebrato dieci anni di attività solista attraverso una raccolta curata personalmente che ripercorre i momenti più significativi del suo percorso da frontman. Il disco include i brani più rappresentativi dei suoi quattro album entrati nella Top Ten britannica — The Messenger, Playland, Call The Comet, Fever Dreams Pts 1–4 — insieme a singoli stand-alone e a due nuovi inediti, Somewhere e The Answer. Un lavoro che restituisce il ritratto di un artista in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza mai perdere una forte identità melodica ed emotiva.

Nel settembre 2024, Marr ha inoltre rilanciato un altro capitolo chiave della sua storia musicale con la pubblicazione della riedizione rimasterizzata di Boomslang, l’album cult del 2003 inciso con The Healers. A 21 anni dall’uscita originale, la nuova edizione pubblicata da BMG include sette brani inediti e materiale d’archivio mai pubblicato, offrendo uno sguardo approfondito su uno dei lavori più liberi e sperimentali della sua carriera. Nel 2025 è arrivato anche Look Out Live!, album registrato nel 2024 allo Hammersmith Apollo di Londra, che cattura tutta la potenza dei suoi concerti.

JOHNNY MARR

LUNEDÌ 20 LUGLIO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti: Ingresso unico € 43,00 + dp € 6,45 = € 49,45

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 13 febbraio online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati.