Jovanotti, bike concert sabato 26 luglio al No Borders Music Festival

Sabato 26 luglio, Lorenzo Jovanotti salirà sul palco del No Borders Music Festival per il suo unico concerto dell’estate 2025. Ma non sarà un live qualunque: sarà un bike concert, un evento unico riservato a chi ama pedalare e vivere la musica con spirito di avventura.

Si tratta a tutti gli effetti di un format inedito nella storia della musica dal vivo. L’accesso infatti è riservato solo a chi raggiunge il luogo in bicicletta, fino a un massimo di 5.000 partecipanti -un numero raggiunto in pochi minuti, con il concerto andato subito sold out. Niente auto, niente motori, niente rumore: solo il suono delle ruote e quello della musica.

Un’idea nuova che debutta all’interno della XXX edizione del No Borders Music Festival, da trent’anni uno dei progetti culturali più affascinanti nel panorama dei festival europei capace di unire passione per la musica e amore per la natura.

E proprio per questa occasione speciale, il festival ha atteso che fosse Jovanotti ad accettare la sfida, firmando il primo concerto del suo cartellone interamente accessibile in bici. Una nuova tappa nella storia del festival, in perfetta armonia con il suo spirito libero e visionario -e l’occasione perfetta per Jova di unire le sue grandi passioni: la musica, lo sport e l’avventura.

Nel magnifico scenario dei Laghi di Fusine, in Friuli Venezia Giulia, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il concerto diventa il punto d’arrivo (e di partenza) di una piccola grande avventura collettiva, in un’esperienza condivisa, pulita, leggera, potente.

«Il 26 luglio, insieme alla band di PALAJOVA, faremo l’unico concerto di questa estate. Ma non sarà un concerto qualsiasi: sarà una follia meravigliosa. Ci saranno 5.000 persone… tutte arrivate in bicicletta! Quando un anno fa è nata questa idea un po’ matta, mi sono fatto una promessa: “Ci arriverò in bici anche io. Da casa mia. Da Cortona.” Ed è quello che farò: 770 chilometri a pedali, uno per ogni giorno vissuto in questi due anni intensi trascorsi dopo l’incidente.»

Proprio domenica Lorenzo è tornato in sella, per il primo “viaggio” dopo l’incidente, dando il via a un percorso unico che, tappa dopo tappa, si sta arricchendo della presenza di amici che condividono la sua stessa passione. Un viaggio a pedali, vissuto in compagnia e raccontato in tempo reale sui suoi canali social, dove ogni giorno prende forma il diario appassionato di questa straordinaria avventura.

Con Lorenzo sul palco ci sarà l’incredibile J Street Band di PALAJOVA: Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Adriano Viterbini alla chitarra, Franco Santarnecchi al piano, Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni, Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria. La sezione fiati è guidata da Gianluca Petrella, con Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax. Le voci ai cori sono quelle di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella, anche alla seconda chitarra. Lo show è prodotto da Trident Music.

Il Bike Concert di Jovanotti è più di un evento: è un’idea, una visione, una dichiarazione d’intenti, un nuovo modo di vivere la musica dal vivo, nel massimo rispetto dell’ambiente e con quello spirito d’avventura che da sempre anima l’universo creativo di Lorenzo.

Sulla scia del grande successo del PALAJOVA, ma con un’energia diversa: quella pulita, poetica e testarda di chi sceglie di mettersi in viaggio per esserci, davvero “corpo, anima e cervello”.

A pochi giorni dall’uscita di JOVA! LIVE! LOVE! (Island Records/Universal Music Italia) – la registrazione ufficiale del travolgente tour PALAJOVA, che ha collezionato 591.123 spettatori in 54 date sold out – Jovanotti torna con un evento visionario, irripetibile e unico al mondo, libero come una bici in corsa. Benvenuti a #JOVABIKEPARTY.