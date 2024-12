Jovanotti: il making of del video girato in Friuli Venezia Giulia

Tutta la bellezza, l’autenticità e l’originalità della natura “selvaggia” del Friuli Venezia Giulia

splendono nel video di Jovanotti realizzato per il suo nuovo singolo, “Montecristo”, e da oggi il prezioso making of, che ne documenta l’intera lavorazione, è disponibile su Jova TV e sul canale YouTube ufficiale dell’artista romano.

Jovanotti “è tornato” e il primo capitolo della sua nuova avventura musicale si è scritto in Friuli Venezia Giulia, dove dall’11 al 13 novembre, per tre intense giornate, ha girato il videoclip di “Montecristo”, attualmente in vetta alle classifiche dei brani più trasmessi alla radio. Un pezzo che segna il grande ritorno sulle scene di Jovanotti dopo due anni di assenza, mentre la sua esperienza in regione inizia con l’arrivo a Trieste Airport, per un viaggio che prosegue a Sistiana e Portopiccolo per poi raggiungere il suggestivo lido di Staranzano, in cui le riprese sono state in grado di catturare l’atmosfera di una fredda e onirica giornata di bora d’autunno.

“Il video lo definirei avventuroso, metafisico e psichedelico. La location è incredibile e mi riporta a immagini e sensazioni presenti nella canzone: immaginazione, sogno e ritorno – ha dichiarato Jovanotti presentando il brano -. La trama non segue un filo logico, è come un sogno: arriva e basta. Questo video racconta un momento della mia vita che parla di tempo, trauma, recupero e rinascita. È un viaggio, un tema fondamentale della mia musica”. Nel videoclip – uscito il 22 novembre – Jovanotti interpreta un personaggio immaginario che approda su un’isola misteriosa dopo un naufragio simbolico dove affronta i suoi demoni, le sue paure, ma soprattutto sé stesso: i suoi desideri e le sue passioni. Nel making of Lorenzo Cherubini svela i

retroscena della nascita del brano e del videoclip, l’ispirazione che lo ha guidato nella creazione di uno dei lavori più intensi ed interessanti della sua carriera.

Il making of, realizzato da Giulia Sacchetti e prodotto da Island Universal Music, ha coinvolto oltre 70 professionisti, dall’ideazione tra Milano e Arezzo fino alle riprese in Friuli Venezia Giulia. “È sempre un grande piacere trascorrere il nostro tempo in Friuli Venezia Giulia”, ha commentato Marco Sorrentino, manager di Jovanotti da 25 anni. “L’ospitalità e la cortesia degli operatori ci consentono di realizzare imprese uniche, come il Jova Beach Party e ora Montecristo, il primo passo verso una nuova avventura che ci accompagnerà per tutto il 2025”. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il supporto di PromoTurismoFVG, nella ricerca e nell’individuazione delle splendide location, cornici ideali per un racconto di rinascita e immaginazione.