Juventus – Udinese Le parole di Mister Cioffi

Questa sera la Juventus ospita l’Udinese alle 20.45

Mister Cioffi ha presentato, in esclusiva ai microfoni di Udinese TV, Juventus-Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

Mister, si ritorna in campo ed è tempo di un altro big match contro la Juventus. Gara molto difficile ma le chiedo quali armi vuole veder messe in campo dalla sua Udinese?

<< Le parole d’ordine sono sacrificio e volontà, quello che i ragazzi hanno messo nell’ultima partita. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione surreale ma non vogliamo dare spazio ad alibi e scuse. Daremo il massimo>>

È una Juventus che arriva dalle fatiche di Supercoppa ma che recupererà pedine importanti come Szczesny, De Ligt e Cuadrado, si aspetta una squadra un po’ stanca nonostante la qualità e la profondità della rosa?

<< Nove scudetti su dieci vengono da una striscia di tredici risultati consecutivi. A mio avviso la parola “fatica” non esiste in squadre del calibro della Juventus. Sono guerrieri e mentalmente potrebbero giocare una partita al giorno. Ci aspettiamo una Juventus arrabbiata per la sconfitta in Supercoppa che partirà forte e che vorrà chiudere la gara subito>>.

Guardando in casa Udinese, sono state settimane dure, Le chiedo come ha visto i ragazzi e se ha recuperato o spera di recuperare qualche elemento?

<<Sono state settimane durissime. Il primo allenamento con la squadra “completa” lo abbiamo fatto due giorni fa, ad oggi sono tutti disponibili bisogna vedere come lo sono>>.

Domanda forse banale, non per dare alibi ma con quali e quante difficoltà ha dovuto convivere per preparare questa partita?

<<Dal 30 dicembre sto facendo l’allenatore 2.0. Devo ringraziare tantissimo lo staff medico, con a capo il dott. Tenore, perché hanno dato il massimo in questi giorni. La società ha fatto il massimo per metterci a nostro agio. C’è un motto che mi porto dietro “per aspera ad astra – attraverso le asperità fino alle stelle”, dobbiamo faticare per raggiungere i nostri obiettivi>>

L’ultima sul mercato, è arrivano il primo tassello Benkovic, come l’ha trovato come primo impatto e potrà esserci domani.

<<Arriva da un lungo periodo di stop, non sarà tra i convocati per la gara di domani. È una promessa del calcio europeo, è un giocatore che se è stato scelto dall’Udinese ha un grande potenziale che tutti noi gli riconosciamo. È un giocatore che conosco bene, l’ho visto giocare in Inghilterra, ha una grande voglia di ritrovarsi e qui ha trovato un ambiente con persone che faranno di tutto per aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo>>