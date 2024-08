Kid Yugi domenica 11 luglio a Pordenone

Dopo gli splendidi concerti di Mr. Rain e di Renga e Nek, l’ultimo appuntamento con il Pordenone Live è in programma domani, domenica 11 luglio al Parco San Valentino. Protagonista del gran finale del festival sarà il rapper pugliese Kid Yugi, astro nascente della nuova scena italiana di questo genere, che porterà a Pordenone l’unico concerto del Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.00. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 01’. Nato e cresciuto a Massafra (TA) inizia a fare rap dalla prima adolescenza ma è solo a febbraio 2022 che pubblica il suo primo singolo “Grammelot” su Spotify. L’artista porta un immaginario moderno ma allo stesso tempo ricercato, contraddistinto da citazioni letterarie e cinematografiche. Ad aprile 2022 inizia a lavorare con Underdog Music e Thaurus Music pubblicando i singoli “Sturm Und Drag“, “Kabuki”, ”King Lear” e “DEM” in collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive che ha anticipato la pubblicazione di “The Globe”, il suo primo album ufficiale. Il 2023 è l’anno della svolta per l’artista pugliese, a maggio pubblica un EP in collaborazione con il producer The Night Skinny che riscuote successo nel panorama urban italiano, ma è la collaborazione nel disco “La Divina Commedia” di Tedua a mostrare il talento cristallino di Kid Yugi a tutta Italia. In seguito arriva la collaborazione in “Figlio Unico” con Irama, Rkomi ed Ernia, mentre nell’autunno collabora anche con Noyz Narcos e Salmo nel disco “CVLT”. A gennaio 2024 Kid Yugi pubblica “Paganini”, il primo estratto del suo prossimo disco ufficiale “I nomi del Diavolo”, pubblicato poi il 1° marzo e certificato disco di platino.