KID YUGI in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo. 26 luglio 2026

Annunciato il terzo grande ospite della Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN). Dopo le ufficializzazioni delle scorse settimane dei concerti di Elio e le Storie Tese (27 luglio) e delle stelle del celtic punk Dropkick Murphys (28 luglio), ad aprire la rassegna sarà la nuova star della music urban italiana, Kid Yugi, che porterà in Piazza Libertà il prossimo 26 luglio (inizio alle 21.00) l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Anche gli eroi muoiono – Summer Tour 2026”, con cui sarà protagonista nei principali festival della penisola. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita dalle 14.00 di mercoledì 25 marzo sul circuito Ticketone.Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

“Con l’annuncio di Kid Yugi completiamo un trittico di altissimo profilo, portando ad Azzano Decimo uno degli artisti più rappresentativi e influenti della nuova scena rap italiana. Se con i Dropkick Murphys abbiamo riabbracciato il respiro internazionale e con Elio e le Storie Tese riabbracciamo uno dei gruppi più iconici della musica italiana degli ultimi 30 anni, con Kid Yugi ci rivolgiamo direttamente ai più giovani, portando sul palco della Fiera della Musica l’energia e il linguaggio della contemporaneità. Questo terzo tassello conferma la nostra volontà di offrire una proposta artistica mai così trasversale e completa: tre generi diversi per tre generazioni diverse. È un modo per proiettare la Fiera della Musica verso un pubblico ancora più ampio e diversificato, segnando un netto cambio di rotta rispetto alle scorse edizioni, per ribadire la centralità di Azzano Decimo nel panorama dei grandi eventi estivi.” Ha commentato l’Assessore alla Cultura del Comune di Azzano Decimo Alberto Locatelli.

“Siamo orgogliosi di accogliere nel cuore della nostra estate, per la sua unica data in Regione, Kid Yugi, uno tra gli artisti più ascoltati su Spotify Italia, con quasi 4 milioni di ascoltatori mensili all’inizio del 2026 e oltre 2,5 miliardi di stream totali. La Fiera della Musica quest’anno compie un salto di qualità importante, dimostrando di saper parlare a tutti: dagli appassionati del rock internazionale ai fan storici della musica italiana, fino ai ragazzi che oggi vedono in Kid Yugi un punto di riferimento assoluto. La nostra piazza si conferma una vetrina d’eccellenza, capace di rinnovarsi e di intercettare le tendenze del momento. Offrire una proposta così eterogenea significa rendere Azzano Decimo un polo d’attrazione per un pubblico vastissimo, proveniente anche da fuori regione, sostenendo l’immagine di un Comune vivo, dinamico e attento alle passioni di ogni fascia d’età. In questo modo, ci auguriamo di riportare la Fiera della Musica ai suoi massimi livelli.” Ha commentato il Sindaco di Azzano Decimo Massimo Piccini.

Kid Yugi continuerà a portare live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono“, disponibile dal 30 gennaio 2026 e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. Con il nuovo progetto l’artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli e confermandosi in vetta alla classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) per cinque settimane consecutive. “Anche gli eroi muoiono” approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna.

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 2001. Nato e cresciuto a Massafra (TA), inizia a fare rap dalla prima adolescenza. Nel 2022 pubblica il primo album “The Globe” (disco di platino). Nel 2023 ha pubblicato l’EP in collaborazione con Night Skinny, “Quarto di Bue”, anticipato dal singolo “Massafghanistan” e dalla title track. A marzo 2024 è uscito l’album “I nomi del Diavolo”, certificato 5 volte platino, che non solo ha debuttato alla #1 della classifica album settimanale di FIMI/NIQ, ma è stato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). Nei primi tre giorni di uscita, inoltre, il brano “Eva” con Tedua si è piazzato alla 7° posizione dei singoli con il miglior debutto a livello globale. L’album è rimasto per oltre 26 settimane nella top10 della classifica dei più venduti e ha venduto ad oggi oltre 250.000 copie. Kid Yugi conta oltre 3 milioni e 700 mila ascoltatori mensili su Spotify e a oggi l’artista ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali ed è tra gli artisti più ascoltati in assoluto su Spotify Italia.

