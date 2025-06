Kings of Convenience al No Borders Music Festival. domenica 3 agosto

I Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

I Kings of Convenience sono un duo indie pop formatosi a Bergen, in Norvegia, quando Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, entrambi classe 1975, si incontrano durante le scuole superiori. Iniziano la scalata al successo nel 1999 esibendosi a vari festival europei estivi. Nel 1999 firmano un contratto con l’etichetta americana Kinderscore con cui pubblicano l’album di debutto, ‘Kings of Convenience’ (1999), che però viene rilasciato solo negli Stati Uniti. Il loro debutto mondiale avviene nel 2001 con ‘Quiet is the New Loud’. Il disco riprende molte delle tracce già presenti nella release precedente ma con l’aggiunta di alcuni inediti. Questo nuovo lavoro si rivela un grande successo, tanto da dare vita ad una nuova scena musicale underground, la new acoustic movement, caratterizzata da atmosfere ipnotiche e leggere. L’album successivo, l’eccezionale ‘Riot on an Empty Street’, arriverà solo tre anni dopo, nel 2004.

Dopo una breve pausa dalle scene, i due amici di vecchia data tornano con una serie di concerti tra il 2007 e il 2008; per poi dar forma nel 2009 a un nuovo progetto, ‘Declaration of Dependence’, che conferma la band come unica nel suo genere. Nel 2015, a quasi quindici anni dal loro debutto, si imbarcano in un tour internazionale per celebrare ‘Quiet is the New Loud’, durante il quale la band ripropone tutte le canzoni del loro album d’esordio. La tournee li porta in Italia nell’estate del 2016 per quattro date incredibili al Sexto Unplugged, a Gardone Riviera, a Rimini e a Cosenza.

Oggi, pur non vivendo più nello stesso paese (Erlend Øye si è trasferito in pianta stabile in Sicilia), i due rimangono in piena attività incontrandosi di volta in volta per esibirsi davanti ai loro fan in giro per il mondo.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

KINGS OF CONVENIENCE

DOMENICA 03 AGOSTO 2025 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

ALTOPIANO DEL MONTASIO – SELLA NEVEA (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 35,00 + ddp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di giovedì 12 giugno 2025 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone

SOCIAL NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: