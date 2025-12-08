La Casetta di Babbo Natale in piazza Matteotti a Udine

In Piazza Matteotti, una delle piazze più suggestive della città nel periodo delle Feste grazie alle scenografiche proiezioni allestite dal Comune di Udine, apre le sue porte la Casetta di Babbo Natale, lo spazio natalizio dedicato ai più piccoli. Un ricco programma di laboratori creativi e artistici, giochi e momenti speciali animerà la piazza da sabato 6 dicembre fino al pomeriggio della Vigilia, in attesa dell’arrivo in centro storico di Santa Claus.

La casetta inaugurerà sabato 6 dicembre, e la prima accoglienza sarà direttamente da parte “dell’elfo”. Seguirà, nella giornata d’apertura, la distribuzione del programma e possibilità per i bambini di imbucare la loro letterina a Babbo Natale.

Il calendario prosegue già l’indomani, domenica 7 dicembre, con due laboratori: al mattino “La mia letterina di Natale 3D” in cui i bambini potranno personalizzare le proprie letterine e nel pomeriggio “Appendiamo i nostri desideri”, per creare palline con buoni propositi.

L’8 dicembre spazio invece alla fantasia nel disegno con il laboratorio artistico “Renne illustrate” e, nel pomeriggio, alle brillanti decorazioni di luce e colori con “Vetrate di Natale”.

Il 13 dicembre sarà dedicato al riciclo creativo con “Illuminiamo il Natale”, in cui saranno costruite divertenti lanterne natalizie, mentre l’indomani, il 14 dicembre, i bambini potranno cimentarsi con “Fiocchi d’autore” per personalizzare le proprie decorazioni e “Natale Pop”, per creare addobbi unici in stile Pop Art.

Facendo un salto alla settimana successiva, il 20 dicembre la Casetta ospiterà un divertente Quiz natalizio, mentre il 21 dicembre ci sarà spazio per i laboratori “Tombola di Natale” e “Magie da filo”, tra simboli delle feste e colorate forme decorative.

Il 22 dicembre i piccoli artisti potranno invece creare un segnalibro da regalare con “Natale in ogni pagina”, mentre la giornata dell’antivigilia sarà la volta della “Ghirlanda delle Feste”, un laboratorio per comporre una decorazione floreale personalizzata.

Il gran finale il giorno della Vigilia, mercoledì 24 dicembre, con il truccabimbi al mattino, mentre nel pomeriggio in piazza arriverà il padrone di casa, niente meno che Babbo Natale, che distribuirà caramelle a grandi e piccini.

Per le attività, la casetta sarà aperta in mattinata dalle 10 alle 13 e nei pomeriggi dalle 15 alle 18. Tutte le iniziative e i laboratori dedicati a bambine e bambini hanno una durata di circa due ore.