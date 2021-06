La Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg sabato 14 agostosuona dal vivo i più grandi successi della musica disco anni ’70 e ’80

In tutte le date in cui è stato proposto nei teatri ha registrato sempre il tutto esaurito, coinvolgendo il pubblico e facendolo cantare dall’inizio alla fine i migliori successi della musica disco anni ’70 e ’80 completamente riarrangiati ed eseguiti dal vivo in chiave sinfonica: da “Night Fever” dei Bee Gees a “I will survive” dell’indimenticabile Gloria Gaynor, dalla ritmatissima “Disco Inferno” di The Trammps? a “Sir Duke” di Stevie Wonder, passando per “Music” di John Miles, le colonne sonore di film che hanno fatto sognare intere generazioni come “Grease” e, ancora, brani intramontabili di artisti come Abba o Village People.

La Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg torna a incontrare il suo pubblico per una serata evento in programma sabato 14 agosto 2021 (inizio concerto ore 21.30) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro: “Let the Music Play”, il titolo dello spettacolo, diventa così il grande concerto del ferragosto lignanese, che si aggiunge agli altri appuntamenti proposti da Nottinarena 2021, la rassegna che sta trasformando l’Arena Alpe Adria in uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana.

I biglietti per il nuovo atteso appuntamento sono già in vendita online su Ticketone.it (link diretto https://bit.ly/ceghedacciolignano) e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

A dirigere la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg, oltre che alla direzione artistica dell’intero progetto ideato da Carlo e Renato Pontoni di Pregi srl, sarà ancora una volta il Maestro Denis Feletto, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Sua, tanto per fare un esempio, la direzione d’orchestra e artistica di Tony Hadley, ex Spandau Ballet, nel tour “That’s life”. Sul palco un’orchestra di livello nazionale composta da una trentina di elementi provenienti da tutta la regione, con una corposa sezione d’archi, che da sola conta 15 elementi, guidata da Domenico Mason, Maestro alla prestigiosa Accademia d’archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il palco dell’Arena Alpe Adria si trasformerà così in un grande jukebox, “animato” dall’orchestra, che ha appositamente riarrangiato i brani per l’evento lignanese con alcune sorprese, e dalla calda voce del cantante e sassofonista inglese di origini giamaicane Kenneth Bailey.

Un viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni guidato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva in un travolgente crescendo che catapulterà il pubblico in un’atmosfera dance d’altri tempi anche grazie a strabilianti effetti speciali.

Il concerto “Let the music play” con la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg – ideato da Renato e Carlo Pontoni di Pregi Srl con il supporto della Cciaa di Pordenone e di Confcommercio Udine – arricchisce il programma della rassegna “Nottinarena 2021”, organizzata da FVG Music Live e Vigna PR, in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).

L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.

LET THE MUSIC PLAY con la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg

SABATO 14 AGOSTO 2021, ore 21:30

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti:

Platea numerata € 28,00 + dp

Tribuna laterale numerata € 24,00 + dp

Tribuna non numerata € 19,00 + dp

Biglietti già in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Link diretto: https://bit.ly/ceghedacciolignano