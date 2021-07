La Commedia Diabolica con la Nico Pepe dal 19 luglio

Con “The Diabolik Comedy – La Commedia Diabolica” la Nico Pepe rende omaggio al Sommo Poeta, il 19 luglio a Tricesimo, il 20 luglio al Teatro Verdi di Pordenone il 21 al Parco Moretti a Udine infine il 26 a chiusura di SAFest presso l’Arena Nico Pepe.

Impiegando il versatile e creativo universo della Commedia dell’Arte la Nico Pepe rivisita con uno scenario realizzato ad hoc – “The Diabolik Comedy – La Commedia Diabolica” – il grande tema dell’anno: i settecento anni dalla morte del padre della lingua italiana. Lo spettacolo sarà rappresentato lunedì 19 luglio (ore 18,30) a Tricesimo in piazza del Municipo, quindi il 20 luglio prestigiosa tappa al Teatro Verdi di Pordenone (ore 21) nell’ambito della stagione teatrale 2020/2021, il 21 luglio al Parco Moretti ( ore 18,30 Udine) e il 26 luglio a Udine (ore 18,30) presso l’Arena Nico Pepe.

“Gli ingredienti sono tratti sia dalla tormentata vita del Sommo Poeta” racconta Claudio de Maglio autore del canovaccio e regista dello spettacolo “Dante conobbe la condanna per baratteria e per altri reati assieme all’esilio, sia dal suo potente immaginario in cui albergano i vizi e le passioni umane. Ci siamo lanciati nel formulare ipotesi fantasiose per gli anni in cui le informazioni scarseggiano, infatti molti critici e storici immaginano viaggi che il Vate potrebbe aver fatto spingendosi non solo in Friuli ma finanche in Croazia. Il tema della sua eredità in senso non solo metaforico attraversa l’intera vicenda “diabolica”. La nostra commedia è un gioco di specchi in cui la potenza evocativa del libro è molto presente assieme all’intreccio di situazioni recuperate dalle dinamiche geopolitiche del suo tempo: raggiri, imbrogli, complotti, lotte di potere… che ci fanno capire quanto la storia si ripeta e quanto poco abbiamo imparato da essa.

E inoltre in questa trama dai continui colpi di scena verrà svelato il “vero” motivo dell’avversione del sommo poeta verso la lingua friulana… magari la motivazione non è storicamente accreditata, ma pur sempre affascinante. I vari personaggi come gli Innamorati e Pantalone, il Dottore con i servi e il Capitano assieme ad altri creano il gioco di una commedia vorticosa nella quale si animano anche i diavoli per regalare la loro scatenata energia vitale: sono tanti gli ingredienti esplosivi di una commedia esilarante in cui si parla del passato per parlare delle assurdità del presente.

In scena gli allievi del secondo anno di corso (Chiara Aquaro, Mattia Bartoletti Stella, Davide Benaglia, Lorenzo Leopoldo Egida, Federico Furlan, Davide Riboldi, Marta Soci, Ariele Celeste Soresina, Carla Vukmirovic). Canti di Commediaa cura di Marco Toller, maschere di Stefano Perocco di Meduna.

La tournee si svolge in sinergia con il Teatro Verdi di Pordenone, si avvale del patrocinio del comune di Tricesimo e della collaborazione del CSS teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Oltre al Comune di Udine che ha inserito l’iniziativa nel programma di Udinestate, sostengono le attività della Nico Pepe la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura e la Fondazione Friuli.