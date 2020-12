La compilation di Natale dell’etichetta friulana TOKS Records

Il Natale si avvicina e come da tradizione l’etichetta discografica e casa di produzione friulana TOKS Records, che racchiude alcuni fra i più interessanti artisti della scena indie del Nordest, annuncia l’uscita della compilation natalizia, che quest’anno si intitolerà “È Natale… vai”, in collaborazione con Music Force. Un titolo volutamente ironico, perfettamente in stile TOKS, per un augurio di Buon Natale che è allo stesso tempo anche un auspicio di poter lasciarsi alle spalle un anno particolarmente difficile per tutti. La compilation sarà disponibile su tutte le piattaforme internazionali di streaming a partire da martedì 15 dicembre e conterrà – oltre a tutte le canzoni di Natale degli scorsi anni – una serie di singoli che anticipano le prossime uscite che l’etichetta TOKS Records ha già in programma per il 2021. In un momento molto complicato per il comparto musicale il collettivo friulano annuncia quindi una serie di belle novità che interesseranno alcuni degli artisti parte della squadra Toks.

Fra le canzoni contenute in “È Natale… vai” ecco dunque “Nuvole”, nuovo singolo del cantautore udinese Gio’, succulenta anticipazione dell’album “Cinquanta”, la cui uscita è prevista per i primi mesi del prossimo anno. Gio’ è protagonista anche in “Lo so perché”, nuovo split single realizzato in collaborazione con il “carnigatto” Dek Ill Ceesa, lato A del 45 giri “L’Isola di Soguè”, il cui video è già on line dallo scorso aprile.

Altro singolo parte della compilation è quello dei “Blixxa”, band che torna dopo quasi 15 anni con “Il vento soffierà”, rivisitazione del celebre successo “Le vent nous portera” dei Noir Désir, brano registrato nel 2007, rimasterizzato e riarrangiato da Steve Taboga negli studi della TOKS. Il singolo anticipa l’uscita del prossimo album dei Blixxa, anch’essa prevista per il 2021.

Fra i progetti che andranno a finalizzarsi nelle prossime settimane ci sarà anche la messa online del nuovo sito internet www.toks.world, portale che sarà come sempre al servizio degli artisti, delle venues e del pubblico, un vero art social network dove gli utenti potranno curiosare, conoscere e scegliere le proposte e tutte le realtà del territorio che ogni giorno collaborano ad organizzare spettacoli, concerti, cene, mostre e eventi culturali. Dal 1° gennaio 2021, infine, inizieranno ufficialmente anche le trasmissioni della web radio “The Code a Toks Radio”, che diverrà un ulteriore strumento di promozione artistica e musicale dell’etichetta.

TOKS Records, nata nel 2016, continuerà anche nel prossimo anno la sua missione di promuovere contenuti musicali, artistici e culturali attraverso una rete giovane e dinamica, un lavoro che ha portato alla pubblicazione di decine di canzoni e album e all’organizzazione di moltissimi concerti ed eventi che hanno interessato un gran numero di locali del Friuli Venezia Giulia e non solo. Fanno attualmente parte della famiglia TOKS numerosi artisti e band, tra cui The High Jackers, The Mad Scramble, Gio’, Blixxa, Blue Cash, Afar Combo, Simone Piva, Parco Lambro, Paolo Paron, Reevers e Rose.

Per tutte le informazioni sull’etichetta visitare il sito toks.world o la pagina Facebook Toks Records o scrivere a [email protected]