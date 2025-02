La danza contemporanea degli Arearea il 28 febbraio al Teatro Maurensig

La grande danza contemporanea torna protagonista al Teatro Maurensig con una nuova tappa di “Off Label – rassegna per una nuova danza” della Compagnia Arearea, realizzata nell’ambito del progetto “Arearea Dance Library”, con il sostegno degli Incentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027, e di Fondazione Friuli, il contributo di MiC – Ministero italiano della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la partnership della Rete Giacimenti. L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio. La Compagnia proporrà due dei suoi ultimi lavori portando sul palco altrettante tematiche più che mai attuali: l’intelligenza artificiale e i confini.

NEXUS LUMINOSO – Il doppio appuntamento comincerà, alle 19.30, nel foyer con “Nexus Luminoso”, ideato da Anna Savanelli e prodotto da Arearea. Una performance realizzata in collaborazione con Spazioersetti, su elaborazioni musicali di Wattabass, che vedrà in scena Karin Candido, Margherita Costantini, Luca Di Giusto e Anna Savanelli assieme alle partecipanti a Dance to me, un progetto laboratoriale rivolto a studenti e studentesse, inserito in “Attiva Scuola 2023-2026” e curato proprio da Savanelli. Il pubblico si troverà letteralmente immerso nello spettacolo – grazie alla dotazione tecnologica del Teatro – con proiezioni video che lo coinvolgeranno portandolo a una riflessione sull’intelligenza artificiale: può un programma generare uno spazio scenico nuovo? Può una serie di bit generare una musica emozionante? Una macchina può essere pensante o un pensiero può essere meccanico? “Nexus Luminoso” apre dunque la ricerca al mondo del digitale.

INSIDE HUMAN BEING – A seguire gli spettatori entreranno in sala. Sul palco principale andrà in scena “Inside human being”, l’ultimo capitolo della trilogia ideata e coreografata da Valentina Saggin, creata con Irene Ferrara e Angelica Margherita. Prodotta dalla Compagnia Arearea nel 2023, la performance indaga sul tema del confine /limite: ovvero l’uomo con e contro sé stesso. Il suo sentire è mutevole e diverso per ognuno. Ecco allora che la percezione del confine diventa soggettiva e personale e porta a domandarci quanto possiamo osare con questo nostro limite, con questa linea che separa il possibile dall’impossibile. Tre figure femminili si muovono a piccoli passi per abitare diverse stanze, luoghi reali e immaginari fatti di ricordi e possibilità.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI – La serata avrà un costo di 10,00 euro. La tariffa sarà unica per l’intera serata. Biglietto ridotto (valido solo per le serate in sala principale) è previsto per i soci Arearea, le persone con disabilità, gli under 18 e avrà un costo di 8,00 euro. Per i residenti nel Comune di Tavagnacco di 5,00 euro. La prenotazione è vivamente consigliata telefonando al 345 768 0258, oppure scrivendo a info@arearea.it

Foto: Ale Rizzi