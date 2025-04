La giunta comunale riceve l’Apu Old Wild West, neopromossa in Lega basket serie A

In mattinata il Sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato dal Vicesindaco Alessandro Venanzi e dall’assessora allo sport Chiara Dazzan ha accolto in Salone del Popolo l’Apu Old Wild West, fresca vincitrice del campionato di serie A2 di Pallacanestro e neopromossa in Lega basket serie A per la prossima stagione.

Ricevendo nella sala di palazzo D’Aronco la delegazione guidata dal presidente della società Alessandro Pedone e composta da dirigenza, squadra, e staff tecnico, il sindaco ha espresso il ringraziamento di tutta la città nei confronti dei bianconeri del basket udinese.

“L’intera città è profondamente orgogliosa di questo straordinario traguardo, frutto di un lungo percorso e di una perfetta sinergia tra la società, uno staff altamente qualificato, atleti di grande valore e una struttura solida alle spalle. Con questo successo – ha dichiarato il Sindaco De Toni – Udine entra a pieno titolo nel ristretto novero delle città italiane che possono vantare la presenza di due squadre nei massimi campionati: l’Udinese nel calcio e l’APU Old Wild West nel basket. Va inoltre sottolineato – ha aggiunto – che Udine è l’unica città in Italia ad avere entrambe le società di proprietà italiana. Questo risultato rafforza ulteriormente il ruolo centrale di Udine nello sport regionale. Per il futuro, l’obiettivo è dotare il basket cittadino di un impianto all’avanguardia, capace di rappresentare al meglio la città a livello nazionale”.

Al termine dell’incontro il sindaco De Toni, il vicesindaco Venanzi e l’assessora Dazzan hanno consegnato una targa commemorativa al presidente Pedone. La società udinese ha donato invece ai rappresentanti dell’amministrazione udinese tre maglie personalizzate in ricordo della stagione del trionfo nella seconda serie di basket a livello nazionale.