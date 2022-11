La Jolly Handball fa tripletta

Terza vittoria consecutiva per la Jolly Handball che allunga la striscia vincente battendo in casa il Musile per 33 a 25. Una nuova conferma per la squadra friulana che per adesso è in testa al campionato di Serie B di pallamano maschile insieme al Torri. La gara si annunciava più tosta delle precedenti e così è stato. Nonostante il divario tecnico il Musile, ospite a Campoformido, punta tutto sulla fisicità e crea qualche disagio in più ai ragazzi di Bortuzzo rispetto alle due formazioni incontrate finora. La giovane età però non incide sulla risposta dei friulani che riescono comunque a reggere l’urto avversario e concludono il primo tempo sul risultato di 14 a 8. Nella ripresa grazie alle scorribande di Benassutti in ala, alla concreta gestione in attacco di Lojk e alle chiusure difensive di Del Moro la Jolly allunga e chiude andando oltre le 30 reti.

“Il Musile ha impostato tutta la gara su difesa e ci siamo adeguati” spiega il tecnico Bortuzzo. “Giocare una partita così vuol dire mantenere alta la concentrazione, non cadere nelle provocazioni e usare sempre con rispetto e fair play. Abbiamo cercato di farlo anche se vista la fisicità in campo abbiamo optato per un sestetto un po’ più maturo. Fra i più giovani ha fatto comunque bene Antonutti, anche a segno con due gol. Ringraziamo il pubblico che come sempre è il nostro ottavo giocatore”.

Spazio ora ad una pausa, la Jolly tornerà in campo il 12 novembre contro il Cus Venezia.