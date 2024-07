La leggenda di Belle e la Bestia al Teatro Giovanni da Udine. 31 luglio

– Ultimo appuntamento in programma per Teatro Estate 2024, la rassegna estiva che ha portato sul palcoscenico del Giovanni da Udine concerti, spettacoli di teatro-danza, Lezioni di Storia in Musica e storytelling d’autore, pensati per un pubblico di tutte le età. A chiudere la rassegna sarà mercoledì 31 luglio, con inizio alle ore 20.00, il musical per tutta la famiglia La leggenda di Belle e la Bestia.

Rinchiuso in un castello inaccessibile, un giovane principe trasformato in bestia ripugnante a causa della sua prepotenza vive nel ricordo confuso dell’amore per la sua principessa, ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amare l’orribile Bestia più della sua stessa vita potrà sciogliere l’incantesimo riavvolgendo lo scorrere inesorabile del tempo… la dolcissima Belle ne sarà capace?

Liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont e con un finale inaspettato, La Leggenda di Belle e la Bestia è un musical travolgente per tutta la famiglia, una storia senza tempo e senza età! Ambientazioni e costumi sontuosi, un cast strepitoso di venti artisti e una colonna sonora originale rendono questo spettacolo brillante, magico e ricco di sorprese, dove sarà impossibile distinguere la realtà dall’immaginazione.

info e biglietteria La biglietteria del Teatro in via Trento 4 a Udine sarà aperta martedì 30 luglio dalle 16.30 alle 19.30 e mercoledì 31 luglio dalle 16.30 fino all’inizio dello spettacolo.

Biglietteria online sempre attiva su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it.