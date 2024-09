La Mappa interattiva di Friuli DOC. A Udine dal 12 al 15 settembre

Alzi la mano chi, più o meno appassionato di Friuli Doc, in occasione di una visita alla più grande manifestazione enogastronomica della regione non si sia chiesto in quale piazza fosse, ad esempio, il frico di Carpacco o se quest’anno ci siano, e dove, i pescatori di Marano o lo stand della Stiria. Per la 30a edizione di Friuli Doc, il Comune di Udine ha dunque pensato in grande ed ecco arrivare online la prima mappa interattiva della kermesse.

Già, perché se da un lato il pubblico di Friuli Doc ha ormai imparato a “navigare” lungo le vie del centro storico di Udine alla ricerca delle prelibatezze del territorio, le novità sono sempre dietro l’angolo e avere a portata di mano uno strumento agile e facilmente consultabile dove trovare tutte, ma proprio tutte, le informazioni necessarie è quanto mai utile.

Il perimetro della festa

Il nuovo regolamento, approvato nella primavera scorsa, prevede non più vie e piazze dedicate, ma un intero perimetro entro cui Friuli Doc si sviluppa. Concerti, incontri, laboratori e molto altro ancora, ma soprattutto tantissimi stand pronti a proporre il meglio della produzione enogastronomica del territorio. Osterie comprese. Sì, proprio quelle osterie che nelle prime edizioni erano state protagoniste di degustazioni e assaggi e il cui spirito originario l’amministrazione comunale ha voluto recuperare e integrare all’interno della kermesse

“Questo – commenta il Vicesindaco e Assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi – è un anno nel quale vogliamo ripercorre una storia di tradizioni forti e radicate, ma proposte in chiave moderna. Un anno in cui si rilancia in toto una kermesse capace di raccontare un territorio capace di andare ben oltre i suoi confini. Ed è in quest’ottica che vogliamo regalare a turisti e visitatori uno strumento chiave per programmare a monte la propria visita e l’esperienza di Friuli Doc”.

La mappa interattiva

Da piazza XX Settembre a piazza Primo Maggio, dal Castello a piazza Duomo, passando per via Savorgnana, Giardino del Torso, piazza San Cristoforo, piazza Venerio, piazza Garibaldi, Largo Ospedale Vecchio, piazza Patriarcato, via Aquileia, via D’Aronco, via Vittorio Veneto, Corte Morpurgo e via Cavour e piazzetta Belloni. Ecco i luoghi della festa che alle tradizionali posizioni aggiungono quest’anno anche quella dedicata ai cibi gluten free, oltre che vegani e vegetariani (nell’area compresa tra vicolo Sillio, via Caiselli e via D’Aronco).

Ma cosa degustare e dove? Per rispondere a questa domanda viene in aiuto il sito www.friuli-doc.it. Cliccando sul link “mappa” si aprirà a partire da oggi, 27 agosto,non solo l’elenco delle piazze, ma anche i piatti proposti in ciascuna, con una breve descrizione di chi e cosa propone. Ma non solo, perché sarà possibile filtrare i soli stand, come, solo per fare un esempio, quello della Comunità montana della Carnia, oppure le osterie, ma anche i concerti e gli spettacoli proposti così come i luoghi monumentali d’interesse in quell’area, con accompagnata una descrizione. Un modo questo per abbinare ancora di più l’aspetto enogastronomico con quello turistico. Nella mappa interattiva, che sarà comunque accompagnata come sempre dalla versione cartacea “a tovaglietta” nella migliore delle tradizioni che si rispettino, ci sarà posto per scoprire anche tutti i piatti proposti. Sarà così più facile per i visitatori sapere dove andare per degustare un buon frico, gli immancabili cjarsons, gli gnocchi, le specialità di pesce così come quelle di carne, i funghi o, ancora, i formaggi e i salumi del territorio, per non parlare ovviamente dei vini o delle birre artigianali.

L’elenco dei luoghi e dei sapori

Ma eccolo l’elenco completo dei luoghi della festa.

In Piazza San Cristoforo ci sarà spazio per la Pro Loco Cervignano con le loro verdure pastellate e frittura di pesce, sul piazzale del Castello troveranno posto il Consorzio Pro Loco Collinare con il famoso toro di Buja, il coniglio di Ciconicco, il frico di Flaibano, il prosciutto di San Daniele, carni di bufalo, costa alla fiamma.

In via Savorgnana ci sarà la Pro Loco Pantianicco con La Pomella (frittella di mela) oltre a dolci e bevande a base di mele. Comunità di montagna della protagonista in piazza Duomo con birra, cjarsons, gnocchi, frico, dolci e tante specialità carniche e vini del collio orientale.

In piazza XX Settembre la Pro Loco Alta Val Malina Attimis offrirà golosità a base di fragole e lamponi, risotto e frico, mentre la Parrocchia di Bagnaria Arsa cucinerà specialità di zucca, frico e funghi, dalla Pro Loco Savorgnano del Torre si degusteranno specialità a base di cervo come gnocchi, strozzapreti e spezzatino. Presenti anche Trivignano Udinese con i cais (lumache) alle erbe, alla romana e alla bourguignonne, Pro Loco del Rojale con i classici a base di coniglio (crostini, blecs, arrosto). Ci saranno anche il frico con le patate di Ribis, la Pro Loco Monastier di Treviso con piatti vegetariani e vegani, il Birrificio Forum Iulii, Panbirretta e la birra artigianale di Cividale del Friuli.

In piazza Venerio protagonista San Daniele del Friuli con il prosciutto e la trota Regina di San Daniele, ma anche Marano Lagunare con fasolari, sarde e fritto misto di mare e Carpacco con il suo tradizionale frico. In Piazza Garibaldi attese la Pro Loco Vermegliano con pasta crema carsolina, carne e cappucci isontini, i pescatori di Trieste con cozze e cappelunghe gratinate, sarde in savor, alici marinate, frittura mista, orate e branzini, la Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis con strisules fritte delle latterie di Mortegliano e Lavariano, gamberi in farina di mais, la “Blave di Mortean”, l’orzotto con orzo “Blave di Mortean”, polenta e gelati. Tarvisiano e Val Canale tornano in Largo Ospedale Vecchio con gnocchi di susine, ravioli di pere, frico, gulasch di cervo, funghi, mentre in piazza Patriarcato approderà la Stiria con Bernerwurst, Bratwurst, Schnitzelteller, Strudel e Sachertorte. In via Aquileia, si troveranno la Pro Loco Udine Castello, I sapori dell’Adriatico e la vinoteca delle bollicine friulane Valli del Natisone con Piatti tipici delle Valli del Natisone e dello Judrio, ma anche Basiliano con gnocchi, cjalsons, salame con aceto, frico con patate, frittata di verdure, la Pro Loco Città di Udine con i gustosi fritti come triangolini di frico carnico, calamari, l’Associazione Amici di Borgo Aquileia con gnocchi, salsiccia e maiale allo spiedo, la Pro Loco Enjoy Lignano con la birra artigianale di Lignano, la Pro Loco Cavasso Nuovo con gnocchi, frittata alle erbe, frico, curubui con patate fritte, la Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia con arrosticini, grigliata mista, goulash, gnocchi al ragù. In via D’Aronco, l’associazione cuochi Udine – Aic proporranno invece piatti senza glutine, senza lattosio, vegetariani e vegani. In via Vittorio Veneto sarà presente inoltre il mercato di qualità con i prodotti a marchio “Io sono Fvg” a cura di Agrifood, mentre in piazza Matteotti gli stand proporranno degustazioni, conferenze e approfondimenti legati all’enologia a cura di Uni.Doc Fvg. Corte Morpurgo (via Savorgnana) ospiterà poi laboratori, conferenze e degustazioni a cura di Coldiretti così come al Giardino del Torso (via del Sale) ancora degustazioni e appuntamenti musicali a cura di Confagricoltura. Non potevano mancare la centralissima via Mercatovecchio con stand di esposizione e vendita di creazioni in ceramica, legno e artigianato creativo, oltre a laboratori e degustazioni a cura di Confartigianato così come il grande polmone verde cittadino di piazza Primo Maggio dove troveranno spazio il Villaggio di PromoTurismo Fvg e il villaggio dello sport con campi da basket, rugby , calcio, volley e pallamano. Nel lungo elenco, infine, anche via Cavour e piazzetta Belloni con animazioni, laboratori e tanto divertimento per i più piccoli.