La Mascherata di Udine è la più grande del FVG con 35000 presenze e 30 attrazioni

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori dell’ultima edizione della “Mascherata Udinese” per ritrovarsi, numeri alla mano, al primo posto tra le mascherate organizzate in Regione. Grazie alle 35.000 persone che hanno assistito lunedì scorso alla manifestazione e alle 30 attrazioni (17 carri, 9 gruppi, 3 bande, 1 majorette) la “Mascherata Udinese 2026” è diventa la “Mascherata più grande del FVG” e supera i numeri di quelle che erano le mascherate più grosse del Friuli Venezia Giulia come Monfalcone (quest’anno 30.000 presenze e 26 tra carri gruppi e attrazioni), Muggia (14.500 presenze e 8 carri), Gorizia (10.000 presenze e 28 tra carri e gruppi) e Pordenone (10.000 presenze e 11 carri e 3 gruppi). Probabilmente, l’ottima riuscita dell’edizione 2025 della parata udinese ripresa dopo 15 anni di pausa e un altissimo livello dei carri allegorici in sfilata, hanno fatto da traino e hanno richiamato un pubblico ancor maggiore per l’edizione di quest’anno.

Le quasi 1500 comparse in maschera hanno riferito di aver percepito un pubblico particolarmente caloroso e partecipe fin dalla partenza del corteo da Via Gemona. Grande soddisfazione degli organizzatori anche per il fatto che non si è verificato il ben che minimo problema di ordine pubblico grazie al servizio predisposto dalle Forze dell’Ordine.

Nel commentare i numeri, il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Alessandro Venanzi ha dichiarato:

“Questi dati raccontano un risultato straordinario. Udine ha saputo costruire un evento capace di richiamare decine di migliaia di persone e creare un clima di festa, in sicurezza. Ringraziamo l’organizzazione per la collaborazione con il Comune, tutte le realtà che hanno sfilato e i cittadini che hanno scelto di esserci: la Mascherata Udinese è ormai un grande appuntamento anche a livello regionale e la partecipazione un orgoglio per la città”.