La mostra per i 50 anni di Pimpa a Udine fino all’8 dicembre 2025

ande festa per i piccoli lettori e le piccole lettrici, anche grazie alla presenza del Ludobus. I piccoli fan avranno la possibilità di entrare nella casa di Pimpa per giocare, leggere i suoi libri e guardare le storie animate. Grazie a isole interattive e luminose si potranno ammirare, inoltre, i disegni originali di Altan.

La mostra offre l’occasione di riscoprire alcune delle storie più belle della cagnolina a pois, attraverso una serie di pannelli che presentano il personaggio, i suoi amici e il fumetto: un viaggio alla scoperta del linguaggio di Pimpa e del suo potere narrativo, per apprezzarne l’unicità e per capire come riesce, con spontaneità e allegria, a coinvolgere da sempre i bambini.

Sarà un’esperienza che coinvolgerà anche gli adulti, gli stessi che con Pimpa sono cresciuti e che vivranno un emozionante viaggio nella loro infanzia, attraverso un’insolita linea del tempo dedicata all’intrattenimento per ragazzi, in ambito editoriale e televisivo, dagli anni ’70 a oggi, in Italia.

Ad arricchire il percorso espositivo, la sezione “Pimpa off” che tratta l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ e simbolo di libertà e inclusività.

Il Comune, che ha lavorato in questi ultimi mesi ad un contenitore di attività e percorsi specifici dedicati alla fascia che va dalla primissima infanzia ai sei anni, chiamato “A Piccoli Passi”, ha deciso di inaugurare con questa mostra un calendario contraddistinto proprio da questo nome, che caratterizzerà ogni appuntamento dedicato alle famiglie.

Quasi ogni giorno, per circa due mesi, l’ex Chiesa di San Francesco sarà il teatro di laboratori, incontri anche dedicati a genitori e nonni, letture speciali e giochi animati. Il programma messo a punto dal Servizio Cultura e Istruzione con la Biblioteca, la Ludoteca, i Civici Musei, il Museo Friulano di Storia Naturale, i nidi comunali, riguarderà anche le scuole dell’infanzia e primarie e vedrà il coinvolgimento del progetto regionale LeggiAMO 0-18, di Arlef, del MEC (Media Educazione Comunità ets) e dell’Ala (Accademia delle Libere Abilità) promossa dall’Università degli Studi di Udine.

La mostra è prodotta da Franco Cosimo Panini Editore e da Comune di Udine

A cura di Franco Cosimo Panini Editore in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Kika Tullio-Altan e Quipos. Traduzione in simboli CAA e video LIS a cura di Fondazione Paideia e Fondazione Radio Magica ets.

Allestimento di Ideando

Bookshop a cura dell’Associazione Librerie in Comune

BUON COMPLEANNO, PIMPA!

EX CHIESA DI SAN FRANCESCO

25.10.2025 – 08.12.2025

Orari apertura mostra

dal martedì al venerdì 9.00 – 12.30; 14.00 – 18.30

sabato e domenica 9.30 – 18.30

Ingresso gratuito



Inaugurazione

sabato 25 ottobre ore 11

con la partecipazione del maestro Francesco Tullio-Altan e con i giochi del Ludobus (ingresso dell’ex Chiesa di San Francesco)

Chiusura

lunedì 8 dicembre 2025

”Speciale festa Pimpante” a cura di Damatrà Onlus

Orari: 11.00-12.30; 14.00-15.30; 16.00-17.30