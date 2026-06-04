La Notte dei Lettori da giovedì 4 a domenica 7 giugno a Udine

Quattro giorni di incontri, letture, mostre, dibattiti, approfondimenti e laboratori, più di sessanta eventi che vedranno protagonisti oltre un centinaio di ospiti d’eccezione e animeranno le 29 stazioni del Festival: è ai blocchi di partenza la tredicesima edizione de “La Notte dei Lettori” che, da giovedì 4 a domenica 7 giugno, animerà piazze, librerie, biblioteche, musei, giardini e molti altri spazi della città di Udine.

Organizzato dal Comune di Udine che è Città che Legge, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, con la direzione artistica di Martina Delpiccolo, il Festival è per la sua tredicesima edizione dedicato al tema della cura.

Così l’Assessore all’Istruzione, Università e Cultura Federico Angelo Pirone:

«Con la nostra biblioteca lavoriamo ogni giorno in una fitta rete di collaborazioni tra istituzioni pubbliche, librerie, partner privati e associazioni del terzo settore. L’obiettivo condiviso anche con “La Notte dei Lettori” è trasformare la nostra città in un laboratorio a cielo aperto in cui il libro e la parola diventano strumenti per riscoprire la socialità, accorciare le distanze intergenerazionali e riflettere sulle grandi sfide del presente.

Abiteremo i luoghi più suggestivi del nostro centro storico e dei quartieri. Attraverso lectio magistralis di assoluto rilievo, incontri scientifici, spettacoli musicali e laboratori dedicati ai più giovani con la sezione Kids & Young, declineremo il concetto di cura come attenzione verso l’ambiente, la memoria storica del nostro territorio (ricordando i cinquant’anni dal sisma del 1976), i diritti e le fragilità umane. Una comunità che legge e che si incontra è una comunità che cresce unita».

“È la cura che fa la differenza, in ogni ambito: nelle relazioni, nelle passioni, nel lavoro, nella dimensione privata e in quella comunitaria – sottolinea la direttrice artistica del Festival Martina Delpiccolo -. Già nell’anteprima itinerante e ora nel programma del festival si è delineato una sorta di manifesto della cura: cura della comunità, cura del territorio, cura della parola, cura dei diritti, cura della memoria, cura del benessere, cura del patrimonio, cura delle relazioni, cura delle fragilità, cura dell’ambiente, cura della creatività, cura nell’arte, le nuove generazioni protagoniste della cura: sono solo alcune delle declinazioni del tema che ritroveremo nel corso dei tanti appuntamenti del Festival.”

Giovedì 4 giugno alle 18.00 l’ex Chiesa di San Francescoospiterà l’inaugurazione ufficiale del Festival, affidata alla lectio magistralis Patria, patrie, patrimonio di Gian Antonio Stella, dedicata al Friuli e non solo. L’identità di patria – come ha scritto Claudio Magris – assomiglia alle Matrioske, ognuna delle quali contiene un’altra e s’inserisce a sua volta in un’altra più grande: sarà questo il punto di partenza per l’intervento che lo scrittore e giornalista, storica firma del Corriere della Sera, dedicherà al rapporto con le diverse «heimat» di ciascuno di noi e con le nostre ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche, in particolare della città di Udine e di Venzone che, come ha ricordatolo scrittore, sono «esempio più clamoroso di cosa sia stato il modello Friuli».

Gian Antonio Stella è editorialista e inviato di politica, economia e costume per il quotidiano di via Solferino. Dopo gli esordi nella stampa locale, si è affermato come inviato e autore di reportage su politica, società e costume. Ha raggiunto grande popolarità con libri d’inchiesta scritti spesso insieme a Sergio Rizzo, tra cui La casta (2007), La Deriva (2008), Vandali (2011), Licenziare i padreterni (2011), I misteri di via dell’Amorino (2012), Se muore il Sud (2013) e Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli: La guerra infinita alla burocrazia (2016).

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Colonos e con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Sempre nell’ex Chiesa di San Francesco, alle 21.15, ci aspetta AquadueO – Un pianeta molto liquido, spettacolo-concerto della Banda Osiris, il divertentissimo quartetto di musicisti/comici magistralmente guidato dal filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani. Nello spettacolo, l’acqua è il pretesto, attraverso la lente deformata e deformante del gruppo piemontese, per un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. Inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, sono temi con i quali ci si confronta quotidianamente; la Banda Osiris – alias Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) e Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) – e il professor Pievani intervengono nel dibattito per offrire il proprio personale contributo. Partendo da un suggestivo Hommage à l’eau, in cui l’acqua diventa base percussiva dell’intero brano, passando attraverso una lettera indirizzata ai grandi della terra, L’acqua che verrà liberamente ispirata a Lucio Dalla, e scomodando in seguito Roger Waters, Buscaglione, Modugno, Vivaldi e i Beatles, la Banda Osiris vuole dimostrare che il nostro mondo è ormai con l’acqua alla gola. Evento co-prodotto da Aboca, in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Ma non è tutto: la prima giornata del Festival proporrà anche visite guidate alle mostre allestite all’Università degli Studi di Udine e alle Libreria Tarantola e Martincigh, laboratori filosofici alla Biblioteca V. Joppi e, alle ore 20.00, l’incontro-dibattito Decolonizzare la mente. Prendersi cura dall’oppressione coloniale e neo-coloniale, con Francesca Giommi e Umberto Marin in programma alla Loggia del Lionello.

PARTNER dell’edizione 2026 del Festival La Notte dei Lettori sono: Università degli Studi di Udine, Arlef, Comune di Cervignano del Friuli, AIB, Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Società Filologica Friulana, Librerie in Comune, Damatrà, Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, Fondazione Friuli, Deputazione di Storia Patria del Friuli.

La manifestazione è inoltre realizzata IN COLLABORAZIONE con il Sistema Bibliotecario del Friuli, Civici Musei di Udine, Ludoteca di Udine, Casa delle Donne “Paola Trombetti”, Città Sane, Ritorno all’Essere Umani, Centro Enzo Piccinini, Centro di Accoglienza e di Promozione culturale “Ernesto Balducci” di Zugliano, Agenzia Giovani, Pig, Invasioni Creative, Messaggero Veneto, Aracon, Associazione Blanc, Associazione Culturale Colonos, AIPH Associazione Italiana di Public History, Coro multietnico La Tela di Caia, Istituto Zanon, Itaca, Pro Loco Pasian di Prato, Time for Africa, Caffetteria da Romi Al Vecchio Tram, Associazione Scrittori FVG, Circolo Culturale e ricreativo Nuovi Orizzonti, Comitato Provinciale Anpi Udine , Punto Luce, Get Up, Insolitudine e Associazione Giomocu, SimulArte, Smi Ets, Medici Senza Frontiere, Itaca, Parco Sant’Osvaldo, Consorzio Operativo Salute Mentale.

FESTIVAL “LA NOTTE DEI LETTORI” – XIIIMA EDIZIONE

Eventi in programma giovedì 4 giugno:

ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00 – Università degli Studi di Udine

Visite guidate alla mostra Tempus colligendi lapides.

Le antichità di Aquileja di Gian Domenico Bertoli (1676-1763)

ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00 – Università degli Studi di Udine

Visite guidate alla mostra Scrivere la Storia.

Napoleone e il calamaio del Trattato di Campo Formio

ore 17.00 – Librerie.coop Friuli

Silent book club Lettura silenziosa in compagnia

Ognuno si porta il proprio libro, la sedia e la luce di lettura.

ore 18.00 – ex Chiesa di San Francesco

Inaugurazione del Festival XIII edizione “La cura – Vê cure – I care” Patria, patrie, patrimonio Lectio magistralis di Gian Antonio Stella

ore 18.30 – Libreria Tarantola

Vernissage della mostra Sguardi di cura

di Laura Leita

ore 19.30 – Libreria Martincigh

Storiche mostre

a cura di Harald Szeemann

ore 20.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

Laboratori filosofici di cura – Tra educazione e sanità

Relatori: Dott. Luca Fontanini, Dott.ssa Emanuela Sozio, Dott.ssa Stefania Pascut.

ore 20.00 – Loggia del Lionello

Decolonizzare la mente.

Prendersi cura dall’oppressione coloniale e neo-coloniale

Francesca Giommi dialoga con Umberto Marin.

Incontro-dibattito con discussione guidata.

ore 21.15 – ex Chiesa di San Francesco

AquadueO – Un pianeta molto liquido

Spettacolo-concerto con Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto), Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere), Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) e con il professor Telmo Pievani

Produzione Banda Osiris – Aboca

Il programma di venerdì 5 giugno:

ore 10.00 – Giardino Loris Fortuna

Kids e Young ambasciatori della lettura

ore 10.00 – Università degli Studi di Udine

Vê cure. Il patrimonio culturale friulano alla prova della digitalizzazione

Con la presentazione del portale Teche Friulane, Teche Udine e Teche Uniud.

Relatori: Katia Bertoni, Elisa Nervi, Pier Giorgio Sclippa.

ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00 – Università degli Studi di Udine

Visite guidate alla mostra “Tempus colligendi lapides”.

Le antichità di Aquileja di Gian Domenico Bertoli (1676-1763)

ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00 – Università degli Studi di Udine

Visite guidate alla mostra Scrivere la Storia. Napoleone e il calamaio del Trattato di Campo Formio

ore 14.00 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Errare – Narrare il quartiere, esplorare la città Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Libreria Martincigh

ore 15.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

Booktrailer, graphic novel, video

ore 17.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

Alla scoperta dei “Dottori dell’Acqua”:

un viaggio tra scienza e natura

ore 17.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

La cura quando il sentiero scompare (Baldini Castoldi)

Intervengono: Adriana Parrella, Amabile Nagostinis, dott. Paolo Prelazzi.

Modera Anna Piuzzi

ore 17.00 – Galleria Tina Modotti

Inaugurazione Mostra fotografica “La mia natura”

ore 17.30 – Libreria Moderna Udinese

I Funghi dell’anima di Nicolò Oppicelli

ore 17.30 – Libreria Tarantola

Il futuro della specie (Miraggi Edizioni)

Incontro con Luca Quarin

ore 17.30 – Museo Etnografico del Friuli

Inaugurazione della mostra “SCUS REgeneration”

ore 18.00 – Castello di Udine

Insolitudine. Frame

ore 18.00 – Civica Accademia d’Arte Drammatica N. Pepe

I sogghigni del Lupo – Incursione spericolata nel fantastico mondo di Stefano Benni

a cura di Paola Bonesi

con in scena gli allievi Elia Bonzani, Francesca Cozzini, Leonardo Maria Filoni, Davide Gavini, Gianluca Madaschi, Edoardo Maria Mattina, Gaia Mencarini, Michela Serra, Nello Tammaro, Giacomo Zampini

ore 18.00 – Librerie.coop Friuli

Lettere a Maria Seccardi di Pier Paolo Pasolini

ore 18.00 – Libreria Feltrinelli

Fabio Macaluso presenta il suo libro Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare (Marsilio editori)

Introduce e modera Valerio Perna

Con Patrizia Corbellini

ore 18.30 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

La Scuola, presidio di giustizia e inclusione

Introduce Mara Fabro

Intervengono Senija Karameic e Alessandra Jelen

con la traduzione di Bisera Krkic

ore 18.30 – Galleria Tina Modotti

Racconti e narrazione a tema “Natura e cura”

ore 19.00 – Libreria Mondadori/Mondolibri

Poteva essere l’ultima foto: La sera in cui il tempo si fermò

di Lorenzo Duca

ore 19.00 (ritrovo), ore 19.30 (partenza) – Loggia di San Giovanni

Caccia al Tesoro Sezione adulti (dai 15 anni in su)

ore 19.30 – ex chiesa di San Francesco

La cura dello sguardo (Bompiani)

Incontro con Franco Arminio.

In apertura intervento performativo di kal? teatro aps.

ore 20.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

Udine si guarda allo specchio.

La città tra cura, architettura e gemello digitale

Intervengono Alberto Cervesato e Gea Arcella

ore 21.00 – Biblioteca Civica “V. Joppi”

I tesori della Biblioteca Civica “V.Joppi”: un cammino tra storia e memoria

ore 21.00 – Casa Cavazzini

Curare mostre, curare cataloghi. Cioè?

Intervengono Francesca Agostinelli, Luca Bernardis,

Silvia Bianco, Eva Comuzzi,

Lorenzo Michelli. Modera Vania Gransinigh

ore 21.00 – Corte Morpurgo

Figli di un’unica storia

Spettacolo di e con Alessandro e Daniele Venier

ore 22.00 – ex Chiesa di San Francesco

Faber costruttore di parole: leggere e cantare de André

reading-concerto di Federico Sirianni e Max Manfredi

Omaggio a Giorgio Olmoti. Intro da Terramossa di Giorgio Olmoti, apertura musicale di Sergio “Jeio” Freschi, presentazione di Chestorie!

Tutto il programma completo su www.lanottedeilettori.com e sulla pagina Facebook e Instagram