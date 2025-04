La palestra John Reed di Trieste ospita  “Ken Scott Vernissage” omaggio all’arte floreale del “giardiniere della moda”

La palestra John Reed Fitness di Trieste continua il suo percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea ospitando “Ken Scott Vernissage”, una mostra esclusiva dedicata al celebre artista e designer americano Ken Scott, in collaborazione con la Fondazione Ken Scott.

L’esposizione propone una selezione di disegni per foulard a tema “unico fiore”, realizzati tra gli anni ’50 e gli anni 2000. Opere che raccontano la cifra stilistica più iconica di Ken Scott: fiori monumentali, colori vibranti, tratti pittorici vividi frutto di una raffinata tecnica mista che combina tempere, acquerelli e crayon.

La mostra si inserisce nel progetto di John Reed che integra arte e wellness all’interno dei propri spazi, offrendo ai visitatori e agli iscritti un’esperienza capace di nutrire corpo e mente. Un’iniziativa che trasforma la palestra in un luogo di cultura e ispirazione, contribuendo alla riduzione di stress e ansia attraverso la bellezza dell’arte.

“Siamo lieti e profondamente onorati di celebrare il genio creativo di Ken Scott all’interno delle sale del nostro centro fitness di Trieste. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Aldo Papaleo, Presidente della Fondazione Ken Scott, la cui collaborazione ha reso possibile questa straordinaria mostra. L’esposizione si inserisce nel nostro progetto pilota che integra l’esperienza museale in un percorso di benessere completo, volto a prendersi cura non solo del corpo ma anche della mente.” dichiara Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia.

All’inaugurazione ufficiale della mostra ha presenziato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia a testimonianza del forte legame della città di Trieste con l’arte, la cultura, lo sport e i progetti di valorizzazione del territorio. Ken Scott, il giardiniere della moda

Nato in Indiana (USA) nel 1918, Ken Scott è stato uno degli stilisti e designer più rivoluzionari del Novecento. Pittore di formazione e amico di Peggy Guggenheim, approda a Milano negli anni ’50 portando una visione colorata e ironica nel mondo dei tessuti e della moda. Famoso per i suoi motivi floreali oversize e per l’uso audace del colore, ha vestito star come Jacqueline Kennedy, Monica Vitti e Marisa Berenson.

Un creativo poliedrico che ha disegnato abiti, arredi, accessori, fino a creare ristoranti e spazi di convivialità secondo un’estetica personale e visionaria. La sua eredità oggi è custodita dalla Fondazione Ken Scott, che promuove la conoscenza del suo straordinario patrimonio artistico.

La mostra “Ken Scott Vernissage” è stata inaugurata oggi presso John Reed Fitness di Trieste con un evento speciale. La mostra sarà visitabile dal 22.04 al 08.06 ogni sabato dalle 15.00 alle 21.00 previa prenotazione su Eventbrite.