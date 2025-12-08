La Petite Messe Solennelle di Rossini con il Coro del Friuli Venezia Giulia. 10 dicembre

La grande musica classica nuovamente protagonista nella stagione della Fondazione Luigi Bon. Mercoledì 10 dicembre alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig ospiterà nientemeno che la Petite Messe Solennelle, di Gioachino Rossini, fra i più grandi operisti della storia della musica. Al Maurensig il pubblico potrà ascoltare questa appassionata composizione sacra nella versione per due pianoforti – con le pianiste Ilaria Locatelli e Sabrina Reale -, l’armonium di Massimiliano Raschietti, e con il Coro del Friuli Venezia Giulia, preparato dal maestro Cristiano Dell’Oste e diretto da Mario Lanaro. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

La Petite Messe Solennelle è uno dei capolavori più affascinanti di Gioachino Rossini (1792-1868). Composta nel 1863, dopo un lungo periodo di ritiro dalle scene operistiche, Rossini stesso la definì scherzosamente “l’ultimo dei miei peccati di vecchiaia”. L’opera, scritta per coro, solisti, due pianoforti e armonium, non è “piccola” né per durata né per impegno musicale, ma riflette l’intimità e la sincerità del suo carattere, lontano dalla grandiosità delle sue opere liriche. La Messa spazia tra momenti di profonda spiritualità e passaggi di straordinaria vivacità e virtuosismo, in un amalgama unica di sacro e profano. Si compone di dodici sezioni, tra cui il solenne Kyrie, il drammatico Crucifixus, il lirico O Salutaris Hostia e il maestoso Agnus Dei. L’utilizzo di due pianoforti e dell’armonium conferisce al brano una sonorità particolare, ricca di sfumature e colori.

Prossimo appuntamento del calendario stagionale sarà venerdì 12 dicembre con un nuovo evento del calendario della 16a edizione di Off Label_rassegna per una nuova danza, a cura di Arearea. Tre saranno le performance: COREOmedia alle 19.30, Pezzi fragili alle 20.30 e Un colpo di blu alle 21.00. Info, biglietti e calendario completo su www.fondazionebon.com

FONDAZIONE LUIGI BON – Mercoledì 10 dicembre al Maurensig la Petite Messe Solennelle di Rossini con il Coro del Friuli Venezia Giulia

