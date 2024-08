La Sad sabato 3 agosto al Castello di Udine

Dopo i concerti di Malmsteen, Francesco De Gregori, Loreena McKennitt, Rose Villain e la conferenza della Dott.ssa Roberta Bruzzone, che hanno visto accorrere migliaia di persone, volge al termine il calendario dei concerti al Castello di Udine proposti da Azalea.it. A chiudere in bellezza il programma ci penserà domani, sabato 3 agosto, il trio punk La Sad. Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Reduci dalla bella partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Autodistruttivo”, la band porterà in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo dal titolo “Summersad Tour 2024”. Ad impreziosire ulteriormente la serata ci sarà anche l’opening act della band folk rock friulana dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto. I biglietti per il concerto, Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito del calendario di UdinEstate, sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie (Piazza Libertà) dalle 18.30. Porte aperte (ingresso sempre da Piazza Libertà) alle 19.30 e inizio opening act alle 21.00. A seguire La Sad in concerto. Info su www.azalea.it

La Sad, il trio formato da Theø, Plant e Fiks, dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”, sarà in concerto sui palchi dell’estate con il “Summersad Tour 2024”. La Sad nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, “Summersad“, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il “Summersad Tour”, la prima edizione del Summersad Fest – e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout – la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31. Il gruppo ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.

Attivi dal 2013, i Cinque Uomini sulla Cassa del Morto hanno pubblicato tre dischi autoprodotti di brani inediti. Sono stati tra i gruppi invitati al Ferrara Buskers Festival nel 2015 e 2021, finalisti al Premio Fabrizio De André nel 2016, e si sono esibiti in più di trecento occasioni in tutto il Nord Italia, dal Collisioni Festival alle aperture a Franz Ferdinand, Creedence Clearwater Revisited e Tre Allegri Ragazzi Morti. La loro musica raccoglie influenze dal pop, dal rock e da diverse tradizioni popolari (in particolare sonorità irish e klezmer/ balcaniche).