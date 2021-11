La squadra friulana Jolly Handball è prima in classifica

Terza vittoria consecutiva per la squadra friulana che adesso guida il torneo maschile. Punti pesantissimi ai danni di una diretta concorrente

Un inizio così era difficile da preventivare. Dopo un anno di covid e con una squadra tutta da ricostruire la Jolly Handball è prima in classifica, dopo tre giornate di campionato di serie B maschile. Il tutto grazie anche alla vittoria, inaspettata e entusiasmante, contro la formazione di serie B della Pallamano Trieste. Si tratta della prima storica vittoria nella categoria seniores contro i blasonati avversari regionali, che com’è noto vantano nella propria storia 17 scudetti e una formazione partecipante al campionato serie A. Davvero una partenza record per la squadra guidata dal tecnico Roberto Bortuzzo, autrice di tre gare convincenti soprattutto per il valore dell’avversario: Musile, Oderzo e soprattutto Trieste sono infatti le candidate principali per la guida del girone B del campionato. Tutto questo prima che la Jolly irrompesse come new entry della stagione. Il girone infatti lascia poco spazio a eventuali passi falsi, visto il numero esiguo di squadre previste dalla formula. Questo significa punti pesantissimi per i friulani che adesso guardano con fiducia verso la trasferta di Belluno, prevista per il 4 dicembre.

I veneti sono al momento secondi in classifica con 5 punti, dietro proprio a Jolly e Trieste con 6. Trieste e Belluno però hanno giocato una gara in più. Per ritornare al derby vinto al palazzetto di Campoformido, sotto l’occhio estasiato dei propri tifosi, secondo l’allenatore Bortuzzo non si è trattato della gara migliore dei suoi ragazzi: “Sentivamo la pressione e ci siamo allenati con meno intensità del solito, ma abbiamo disputato una buona gara soprattutto in difesa. Le ripartenze invece, che sono il nostro marchio di fabbrica, non hanno funzionato a dovere, anche per merito dell’avversario. Dopo il primo tempo, finito sul 13 pari dopo una partenza shock 4 a 1 per Trieste, nella ripresa siamo stati in grado di rimanere in partita e poi di allungare, senza però chiuderla con maggiore tranquillità a causa di alcuni errori grossolani (finale 27 a 24). La vittoria e soprattutto il grande apporto dei più giovani, su tutti gli interventi del portiere Plazzotta e le sette reti Lucidi, ci danno un grande slancio”. Adesso la Jolly non vuole fermare la propria corsa e si appresta ad affrontare il Belluno, avversaria comunque ostica, in trasferta.

In foto un momento di focus tattico dell’allenatore Bortuzzo e la difesa della Jolly