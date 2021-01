La Stanza (2021): Trailer del Film con Edoardo Pesce, Guido Caprino e Camilla Filippi – HD

Diretto da: Stefano Lodovichi

Cast: Guido Caprino, Camilla Filippi e Edoardo Pesce

#LaStanza disponibile in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 4 gennaio 2021.

La trama, la recensione e altri video del film La Stanza: http://tiny.cc/eol7tz

Una storia tesa e affilata come una lama in cui la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

La mattina in cui Stella decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto che sembra conoscerla fin troppo bene. Quando poi in casa arriva anche Sandro, l’uomo che ha spezzato il cuore di Stella, una situazione già complicata si trasforma rapidamente in caos: Giulio, lo sconosciuto, sembra intenzionato a portare alla luce tutti i segreti della casa.

Chi è Giulio? Cosa nascondono Stella e Sandro?

