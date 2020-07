La Zipline di Sauris, 2,5 km di adrenalina pura, da sabato 11 luglio 2020

2,5 km di adrenalina pura: un’avventura che ti lascerà senza fiato, tra paesaggi suggestivi e alta velocità.

La Zipline di Sauris è un’esperienza mozzafiato che inizia nel cuore delle montagne friulane, fra i boschi del Monte Ruke, con il profumo dei pini e il suono dei campanacci dai pascoli vicini.

Dopo due voli sospesi sopra ad abeti secolari, la Zipline attraversa il più suggestivo dei panorami: il bosco infatti si apre e lascia spazio al lago di Sauris, con un volo di più di mille metri sospeso sopra le sue acque cristalline.

L’esperienza perfetta per chi cerca emozioni forti

I primi due tratti della Zipline sorvolano la dorsale del monte Ruke, per un’esperienza adrenalinica di totale immersione nella natura. Dopo il primo atterraggio ti aspetta una passeggiata attraverso il bosco per giungere all’inizio del secondo tratto e per prepararti alla seconda parte del percorso: un volo di 600 metri ad altissima velocità sospeso tra le cime degli alberi, mentre ti avvicini sempre di più al lago.

Il terzo e più suggestivo tratto di Zipline ti porta a volare per oltre mille metri sopra al turchese intenso del lago di Sauris: esci dal bosco e ti lanci in volo sul lago.

È importante arrivare al punto di ritrovo circa 45 minuti prima dell’orario prenotato per l’esperienza. Il punto di partenza è presso il Bier Khelder, lo spaccio della Zahre Beer a Sauris di Sopra. In questa fase verranno sbrigate le ultime formalità burocratiche e la verifica del corretto abbigliamento. Da qui una navetta accompagnerà il gruppo sul Monte Ruke, dove parte la Zipline e dove è presente un’area addestramento con una Zipline di prova di 20 metri. È in questa fase che vengono fornite tutte le istruzioni di sicurezza per vivere il volo con la Zipline nel modo più entusiasmante e sicuro possibile. Dopo la fase formativa nell’area addestramento, siamo pronti per volare con la Zipline.

Un volo adrenalinico tra cielo e terra

La Zipline di Sauris è costituita da tre segmenti, tre voli mozzafiato intervallati da tratti da percorrere a piedi immersi nella Natura delle montagne friulane. Il gruppo verrà guidato dall’istruttore per tutto il tempo dell’esperienza, che nel suo complesso dura circa un paio d’ore.

Il Volo dell’Aquila

Il primo tratto è il “Volo dell’Aquila”: 570 mt di lunghezza per un volo che dal Monte Ruke ti porta alla prima camminata nel bosco, dove si respira l’aria frizzante della montagna friulana. Il primo tratto finisce su un magnifico belvedere, da cui già si inizia a scorgere il lago di Sauris.

Il Volo del Falco

Il secondo tratto è detto “Volo del Falco”: 590 mt di adrenalina pura per un volo che può raggiungere la velocità di 100 km/h. Con questo volo arrivi al secondo belvedere, da cui si può ammirare tutto il lago, con il suo splendido colore turchese.

Il Volo del Drago: la Zipline sul lago più lunga d’Europa

L’ultimo tratto di Zipline è quello più spettacolare, perché permette di sfiorare le acque cristalline del lago di Sauris in un volo mozzafiato: un volo di più di mille metri, nei quali attraversi il lago volando ad una velocità che può raggiungere gli 80 km/h. Un’esperienza unica, che porta dal bosco fino alla località di La Maina, all’inizio del borgo di Sauris. Da qui la navetta riaccompagnerà l’intero gruppo al punto di ritrovo.