L’anatra all’arancia: Emilio Solfrizzi e Irene Ferri a Monfalcone, Udine, Codroipo e Maniago

Ha preso il via lunedì 3 novembre dal Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone la tournée regionale de L’anatra all’arancia, commedia di straordinario successo fin dal suo debutto a fine anni Sessanta. L’allestimento che farà tappa in Friuli Venezia Giulia è firmato alla regia da Claudio Gregori – il “Greg” del duo Lillo & Greg – e vede protagonisti Emilio Solfrizzi e Irene Ferri. Accanto a loro, sul palco, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.

Lo spettacolo sarà ospite del Circuito ERT anche martedì 4 novembre, ancora a Monfalcone, sabato 8 novembre al Teatro Comunale Benois-De Cecco di Codroipo e domenica 9 novembre al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago. Tutte le rappresentazioni inizieranno alle 20.45. A collegare le quattro date ERT, tre serate al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: mercoledì 5 e giovedì 6 novembre con inizio alle 20.30, e venerdì 7 novembre con apertura del sipario alle 19.30.

L’anatra all’arancia è una coproduzione Compagnia Molière e Teatro Stabile di Verona.

L’anatra all’arancia debutta nel 1967 dalla penna dell’autore scozzese William Douglas-Home, che firma l’opera originale intitolata The Secretary Bird. La commedia raggiunge il pubblico francese grazie all’adattamento di Marc-Gilbert Sauvajon, che la ribattezza Le Canard à l’Orange. La storia si svolge nel corso di un fine settimana in una raffinata casa di campagna, teatro di una crisi coniugale. Gelosie, tradimenti, sottili manipolazioni e colpi di scena si susseguono in una vera e propria “partita a scacchi” sentimentale, in cui ogni gesto e ogni battuta nascondono una strategia.

In Italia, la commedia ha ottenuto grande successo, grazie anche alle interpretazioni indimenticabili di Alberto Lionello e Valeria Valeri nei primi anni Settanta e alla celebre versione cinematografica del 1975 diretta da Luciano Salce con Ugo Tognazzi e Monica Vitti.

Il testo, pur legato al gusto e all’ironia del suo tempo, conserva intatta la freschezza e la capacità di divertire, offrendo al contempo una riflessione sottile sulla fragilità dei rapporti di coppia.

La regia di Claudio Gregori valorizza il ritmo brillante della commedia e l’evoluzione psicologica dei personaggi, curando con precisione la dinamica scenica e i tempi comici. Ne nasce un perfetto equilibrio tra l’eleganza del testo e l’immediatezza dello spettacolo, in cui il pubblico è trascinato in un gioco teatrale sofisticato e irresistibile.

Per Emilio Solfrizzi è un ritorno in regione dove era stato protagonista nella stagione 2021/2022 nel ruolo di Argante ne Il malato immaginario di Molière. Emilio Solfrizzi e Irene Ferri avevano già condiviso il set televisivo della serie Tutti pazzi per amore (Rai Fiction – 2008/2011), un soggetto originale di Ivan Cotroneo, autore del quale il Circuito ERT quest’anno ospita lo spettacolo Scandalo con Anna Valle.

