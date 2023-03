Lavoro ABS: l’azienda cerca personale per 50 posizioni

ABS Acciaierie Bertoli Safau, in collaborazione con i Servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, organizza il giorno 3 maggio 2023 un Recruiting day per selezionare figure professionali a supporto dell’operatività e dei piani di sviluppo futuri dell’azienda previsti nel sito produttivo di Cargnacco, a Pozzuolo del Friuli.

Il Recruiting day si terrà all’interno dello stabilimento QWR, l’impianto completamente automatizzato e controllato da remoto dedicato alla produzione di vergella in acciaio speciale e di qualità inaugurato nel 2021, che sintetizza in maniera tangibile il cambiamento e la svolta tecnologica in atto nel mondo della siderurgia.

ABS è alla ricerca di figure produttive con specializzazione tecnologica come pulpitisti; attrezzisti; gruisti; capiturno; tornitori; carrellisti; carropontisti; manutentori elettrici/meccanici, ma anche operatori generici che saranno impiegati in vari reparti produttivi, e tante figure di staff particolarmente legate al consolidamento dei progetti di sostenibilità ambientale dell’azienda e project management.

Nel corso dell’anno fiscale 2021-2022, ABS ha spedito 1.300.000 tonnellate di acciai lunghi speciali, l’equivalente di 160 torri Eiffel in oltre 50 Paesi del mondo, e i ricavi operativi hanno superato 1,6 miliardi di euro. Un risultato positivo che rappresenta il punto di partenza per le prossime sfide, che prevedono una crescita nel medio-lungo termine in termini di volumi del 40%. Per concretizzarlo, oltre a un piano di investimenti, è previsto l’inserimento di nuove figure professionali.

Federico Ballan, Direttore Risorse umane di ABS spiega il progetto dell’evento:

“Accoglieremo i candidati in stabilimento per dimostrare concretamente che il mondo dell’acciaieria è fatto di tantissima tecnologia e innovazione: lavorare in ABS significa utilizzare strumenti, tecnologie e tecniche di ultima generazione, un ambiente stimolante e al passo con i tempi, che permette di rimanere costantemente aggiornati sulle novità del mercato e del settore.

Il messaggio che riassumerà la giornata è ‘Forge your future with ABS’: la nostra azienda non offre solo un posto di lavoro, ma la possibilità di imparare un metodo, affiancando persone di grande esperienza e professionalità e di progredire con conoscenze altamente innovative, messe in campo per raggiungere gli obiettivi aziendali”.

L’Assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia:

“Va sfatato il mito secondo il quale la fabbrica è un luogo di lavoro di ripiego. Oggi, è esattamente il contrario: lavorare in fabbrica è il futuro. Molte delle figure professionali emergenti e più remunerate le troveremo presto lì. Non è un caso che in questi anni l’Amministrazione regionale abbia lavorato per avvicinare i percorsi di istruzione e formazione all’innovazione tecnologica delle imprese creando un importante ecosistema capace di offrire alle aziende del Friuli-Venezia Giulia le condizioni migliori per un loro sviluppo e ai giovani opportunità occupazionali e crescita professionale. Solo investendo sul capitale umano è possibile trattenere o attrarre i talenti e rafforzare lo sviluppo del territorio”.

A partire da oggi sarà possibile candidarsi fino a venerdì 21 aprile. I profili ricevuti saranno preselezionati dagli operatori dei Servizi per il Lavoro della Regione FVG e quelli ritenuti in linea saranno convocati per i colloqui in presenza nella giornata del Recruiting day.

L’azienda cerca personale per 50 posti di lavoro. Le persone che vogliono candidarsi devono inviare il proprio CV entro venerdì 21 aprile mediante il link “MI CANDIDO” disponibile nel sito della regiona. Le posizioni aperte riguardano: