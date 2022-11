Lavoro: Friuli, concorso per 62 posti fra regione e pubbliche amministrazioni – scade 12 dicembre

E’ indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di complessive 62 unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, con professionalità amministrativo/economica, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché, in relazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso i Comuni di Cividale del Friuli, Codroipo, Duino Aurisina, Gradisca d’Isonzo, Martignacco, Mereto di Tomba, Pozzuolo del Friuli, Reana del Rojale, Sauris, Sedegliano, Tavagnacco, Udine del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale-ASU FC per i Servizi in delega

È possibile effettuare l’invio della domanda dal 10 NOVEMBRE 2022, sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Concorsi, esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12 DICEMBRE 2022.

Note: Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2022.

La fissazione delle prove sarà comunicata mediante pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, come previsto dal bando.

Contatti: Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774319, 0403774234, 0403774332, 0403774254).

Eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere avanzate ad Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell’applicativo per cui si richiede assistenza (Istanze OnLine):

– Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00);

– e-mail Insiel: [email protected]

QUI TUTTI I DETTAGLI E IL BANDO COMPLETO