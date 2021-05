Lavoro: Rosolen, con Talenti Fvg rendiamo attrattivo nostro sistema

Trieste, 5 mag – “Con il ddl 129 vogliamo creare le condizioni

per attrarre o trattenere in Friuli Venezia Giulia giovani dotati

di competenze particolarmente richieste dal nostro tessuto

produttivo. Persone che adesso molto spesso finiscono per

trasferirsi in altre zone italiane o all’estero in cerca di una

crescita professionale o di uno stipendio migliore”.

Lo ha affermato oggi l’assessore al Lavoro, Alessia Rosolen,

durante l’esame in VI Commissione del disegno di legge

“Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza,

al rientro e all’attrazione sul territorio regionale di giovani

professionalità altamente specializzate – Talenti Fvg”.

“Con questo provvedimento – ha spiegato Rosolen – mettiamo in

campo un pacchetto di azioni per valorizzare l’alta

professionalità di chi ha fino a 35 anni di età e possiede una

laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche,

ingegneristiche e matematiche (Stem) o un master universitario di

primo o secondo livello o un diploma universitario di

specializzazione o un dottorato di ricerca. Professionalità che

il nostro sistema formativo non è in grado di garantire in numero

sufficiente”.

“Questo disegno di legge non rappresenta un semplice incentivo

alle assunzioni. L’obiettivo è quello costruire un sistema di

welfare – ha sottolineato l’assessore – a supporto della crescita

professionale di quei giovani che, dopo aver concluso studi

approfonditi, decidano di fornire le loro competenze al mondo

produttivo del Friuli Venezia Giulia”.

“Il ddl non va certo a sanare situazioni endemiche come, per

esempio, gli scarsi investimenti statali per la formazione

universitaria, così come non tocca il tema del costo lavoro. Si

tratta invece di un intervento normativo che punta ad

accompagnare questi giovani verso le aziende del nostro

territorio, premiando le competenze e garantendo la permanenza

nella nostra Regione. Un percorso – ha sostenuto Rosolen in

conclusione – che vuole rendere attrattivo il sistema Friuli

Venezia Giulia grazie alla collaborazione degli enti locali e con

il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale e delle

parti sociali”.

ARC/RT/gg