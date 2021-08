Le città del futuro? In verticale

Si chiama “The Link” e può ospitare 200mila abitanti la città verticale progettata dallo studio di architettura veneziano Luca Curci: un progetto che mira a superare la sfida della densità abitativa combinando l’espansione verticale con l’economia dell’innovazione.

Si stima che entro il 2030 le città del mondo, che occupano solo il 3% della superficie terrestre, saranno abitate da 5 miliardi di persone. L’espansione urbana è spesso caratterizzata da edifici residenziali a bassa densità abitativa e dall’alto utilizzo di automobili per gli spostamenti, con problemi di inquinamento e perdita di coesione tra le comunità.

THE LINK, UNA CITTÀ A IMPATTO ZERO

La città-foresta THE LINK, con una pianificazione urbana verticale a più livelli, combina un’alta densità abitativa con l’obiettivo di costruire una città ad impatto energetico zero, in grado di assorbire C02 e produrre ossigeno per un’aria più pulita.

Con i suoi 300 piani, raggiunge l’altezza massima di 1200 metri e include quattro torri principali connesse tra loro: la più alta ospiterà appartamenti, ville, aree comuni e servizi, mentre le altre torri ospiteranno uffici, strutture sanitarie e scuole.

Attraverso un Sistema Operativo Urbano dotato di un’Intelligenza Artificiale, THE LINK sarà in grado di gestire la temperatura, i livelli di CO2 e di umidità, il sistema di illuminazione generale, ottimizzando la produzione e la gestione dell’energia prodotta. Una smart city consapevole e con una qualità dell’aria senza precedenti.

VERTICAL CITY: LA CITTÀ SULL’ACQUA

The Link non è il primo progetto di questo tipo dell’architetto italiano: a fine 2019 è stata presentata infatti Vertical City, un edificio-città verticale sull’acqua ad impatto energetico zero. Il concetto costruttivo si basa su un elemento strutturale modulare prefabbricato, avvolto da una membrana di vetri fotovoltaici che consente di generare elettricità per l’intera città. La struttura si radica al fondale marino con una serie di piani subacquei che ospitano, oltre a parcheggi e spazi tecnici, anche servizi per l’intero edificio, come spa e luxury hotel con vista sottomarina.

Vertical City, così come The Link, è una interpretazione dell’idea di città contemporanea per un futuro più verde, più sostenibile, più smart.