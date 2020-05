Le cose che non ti ho detto (2020): Trailer Italiano del Film con Annette Bening e Bill Nighy – HD

Diretto da: William Nicholson

Cast: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart, Rose Keegan, Nicholas Burns, Ryan McKen, Ninette Finch, Nicholas Blane, Sally Rogers, Derren Litten e Joel MacCormack

#Lecosechenontihodetto DAL 29 MAGGIO ON DEMAND.

Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy), sposati da 29 anni, vivono una vita tranquilla nella città costiera di Seaford, Inghilterra, in una casa piena di libri e oggetti accumulati nel tempo.

Quando il figlio Jamie (Josh O’Connor) va a trovarli per il fine settimana, Edward lo informa che ha deciso di lasciare sua madre Grace.

Grace non accetta la decisione di Edward e cade in una depressione profonda. Sarà Jamie attraverso la sua vicinanza a risvegliare in lei l’attitudine alla felicità e a una nuova possibilità di vita.

In questa storia non ci sono cattivi ma solo persone reali, che hanno vissuto per troppo tempo trascinando dietro di sé vecchi errori e ora ne stanno pagando le conseguenze. Non ci sono risposte immediate né percorsi semplici che portino ad una soluzione.

Un marito, una moglie e il loro figlio sono costretti ad affrontare verità dure, e ripartendo da quelle verità, sono costretti a plasmare nuovamente le loro vite.

LE COSE CHE NON TI HO DETTO è una storia di dolore e separazione ma anche di crescita e di consapevolezza. Una storia in cui ci possiamo riconoscere, perché appartiene a molti di noi.

