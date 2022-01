Le differenze tra la Roulette europea e americana

La roulette online è in assoluto uno dei giochi da casinò più amati dagli appassionati del gambling. Quando giochi in un casinò online potrai scegliere tra una selezione molto più ampia di tavoli, anche in versione dal vivo, provando le diverse varianti di questo storico gioco. Vogliamo concentrarci in particolare sulla roulette europea e quella americana che sono indubbiamente le più amate e popolari. Vediamo insieme quali sono le loro differenze più grandi e le caratteristiche principali che devi conoscere prima di fare la tua scelta sulla roulette online più adatta a te!

Roulette europea e americana: uno sguardo al layout della ruota

Una nasce in Francia nel XVII secolo, l’altra viene implementata e migliorata in terra americana nel XIX secolo. La prima ha uno stile di gioco più lento, mentre la variante americana è più rapida e veloce. Ma uno degli aspetti che meglio spiega la differenza tra queste due tipologie di roulette è la struttura della ruota. La roulette europea è nata molto prima rispetto alla versione americana, più precisamente nel 1655, grazie a un’idea del fisico Blaise Pascal. Quella europea contiene 37 numeri che vanno dallo 0 al 36. Mentre la versione americana presenta 38 numeri, che vanno sempre dallo 0 al 37, ma viene aggiunto anche il doppio zero (“00”). A parte questi dettagli però il layout della roulette online e terrestre è ad oggi uniforme in tutto il mondo. I numeri si alternano tra caselle nere e rosse, mentre tutte le caselle dello zero, o del doppio zero sono evidenziate in verde, per differenziarsi dal resto.

Differenze nel margine della casa del gioco

Quando ti trovi a scegliere un casinò online, oltre a valutare che tipo di bonus e giochi offra, dovrai anche considerare quanti tavoli presenta per queste due varianti di roulette online. In questo modo potrai stabilire tu a quale tavolo sederti, valutando anche un ulteriore fattore che spiega la grande differenza tra le due roulette. Parliamo del margine della casa, ovvero del vantaggio che il banco ha rispetto al giocatore che scommette. Nella roulette europea il margine della casa è del 2,7%, mentre nella roulette americana, si arriva a un vantaggio del banco fino a 5,26%, grazie allo zero aggiuntivo che fa salire il valore. Tutto ciò come si traduce? Se punti 1€ nella roulette europea perdi in media 0,027€ ogni 37 giri, mentre nell’americana perdi lo 0,0526€, praticamente il doppio.

Variazioni nelle regole della roulette

Le regole base della roulette online e terrestre è di puntare sui numeri presenti sulla ruota e sperare che la pallina lanciata dal croupier termini il suo giro portando una vincita al giocatore. La struttura base resta la stessa, ma ci sono delle piccole differenze che valuteremo di seguito. Partiamo dalla roulette europea: i giocatori possono chiamare le puntate, ovvero piazzare le scommesse annunciandole a voce e poi posizionare le fiches. Si può anche ricorrere alla regola chiamata “En Prison”, che trovi nella versione francese, che permette di far girare la ruota di nuovo se hai puntato su scommesse semplici (ovvero pari/dispari, rosso/nero, manque/passe) ed è uscito lo zero. Inoltre è prevista anche la regola “La Partage” che farà dimezzare e perdere solo una parte della puntata. E in quella americana? Se la pallina si ferma sullo 0 oppure 00 tutte le puntate, anche esterne, sono considerate perse. Il giocatore può anche piazzare una puntata su 5 numeri, scommettendo sui numeri 1, 2, 3, 0 e 00.

Quale variante della Roulette dovresti giocare con soldi veri?

La bellezza di un casinò online è la possibilità di trovare in un unico posto tutte le varianti dei giochi da casinò che più ami. E questo discorso vale ovviamente anche nel caso specifico della roulette online. Ricorda che è difficile dire dall’esterno quale sia in assoluto la scelta migliore, ma in base all’esperienza è più probabile che nel lungo periodo un giocatore si trovi a giocare maggiormente con la roulette europea. E sai perché? Proprio grazie al vantaggio più basso che ha la casa rispetto al giocatore. Ciò non vuol dire che non dovrai provare la versione americana, ma sarà più difficile garantire una continuità di gioco nel caso di questa variante. Detto questo è bene precisare che la roulette online è uno dei giochi più appaganti in termini di intrattenimento e quella corsa sfrenata della pallina sulla ruota è capace di scatenare la tua adrenalina.