Le foto del concerto di Niccolò Fabi a Udine

Continua il viaggio musicale di Niccolò Fabi con “Libertà negli occhi – Tour 2025”. L’artista si è isibito martedì sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E’ stata l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Un vero e proprio viaggio interiore, intimo e collettivo dove le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi gli artisti che hanno condiviso insieme a lui il percorso creativo del nuovo album e che sono da sempre parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. A loro si uniscono i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini.

Foto: Giandomenico Ricci