Le foto del concerto di Robbie Williams a Trieste

Robbie Williams ha infiammato ieri sera lo Stadio Nereo Rocco di Trieste davanti a 28.500 spettatori, con l’unico live italiano del suo tour, nell’ambito del cartellone di eventi “GO! 2025&Friends” – il programma che affianca quello di “GO!2025” per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura estendendosi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Durante lo show, sold out, l’artista britannico ha ripercorso i più grandi successi della sua carriera, tra cui Let me entertain you, Come undone, Strong, Rock DJ, Feel e Angels, regalando al pubblico un’esperienza carica di energia ed emozioni. La rassegna musicale per la Capitale Europea della Cultura prosegue il 24 e il 25 luglio con i concerti di Tony Effe e Alfa, in programma alla Casa Rossa Arena di Gorizia.

Foto: Simone Di Luca

Uscirà il 10 ottobre “BRITPOP”, il nuovo attesissimo album di inediti di ROBBIE WILLIAMS, già in pre-order (https://robbiewilliams.com/collections/britpop). E da oggi, venerdì 18 luglio, è disponibile “SPIES”, il nuovo singolo estratto dall’album, in radio da venerdì 25 luglio.

“Spies” (LINK) è un brano indie pop, caratterizzato dal suono della chitarra e con un ritornello immediatamente orecchiabile, scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker.

La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop.

“BRITPOP” sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD, CD deluxe, musicassetta, alt cassette e in formato digitale, mentre per un periodo limitato, sullo store ufficiale di Robbie Williams, saranno disponibili anche dei bundle autografati.

Questa la tracklist dell’album:

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9 You

10 It’s OK Until The Drugs Stop Working

11 Pocket Rocket

Parlando di “BRITPOP”, Robbie ha dichiarato: “Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995. Era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito. C’è un po’ di ‘Brit’ e sicuramente anche un po’ di ‘pop’. Sono immensamente orgoglioso di questo progetto e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Non vedo l’ora, inoltre, di eseguire uno o due brani dal vivo durante il mio prossimo tour ‘BRITPOP’, che naturalmente partirà dal Regno Unito.”

Contenuto nell’album anche il primo singolo estratto, “ROCKET”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi. Il brano è una traccia ad alto contenuto di rock: un ritornello che suona come un vero e proprio inno, una batteria martellante e un assolo di chitarra del pioniere dell’heavy metal. Il brano è scritto da Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi e Tom Longworth, sarà accompagnato da un video, disponibile da venerdì.

Nel video, Robbie appare con un outfit ispirato al punk, con pantaloni scozzesi rossi, una pesante catena come collana e una giacca da motociclista in pelle ricoperta da graffiti, mentre si muove tra diversi luoghi simbolici di Londra accompagnato da un flash mob. Altre scene sono state girate con Robbie e Tony Iommi insieme nella città natale di quest’ultimo, Birmingham.

Dopo il successo delle date britanniche del tour negli stadi e nelle arene “BRITPOP“, presto saranno annunciati altri concerti dal vivo nel Regno Unito. I fan che preordineranno l’album dallo store di Robbie Williams avranno accesso anticipato alle prossime date live nel Regno Unito nel 2025. I concerti, in cui Robbie si è esibito davanti a oltre 250.000 persone nel Regno Unito in sole due settimane, hanno rappresentato la prima opportunità per i fan di ascoltare dal vivo il nuovo brano “Rocket“, canzone di apertura dei concerti. Il tour è arrivato ieri, giovedì 17 luglio, anche in Italia con un’unica data allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.

Ulteriori informazioni e biglietti sono già disponibili su: tickets.robbiewilliams.com

Il mese scorso Robbie è stato confermato come Official FIFA Music Ambassador, un ruolo globale che segna un nuovo, potente connubio tra musica e calcio sulla scena mondiale. Nel suo primo impegno nell’attuale ruolo, Robbie ha scritto e registrato, insieme a Karl Brazil e Owen Parker, con Erik Jan Grob, il primo inno ufficiale della FIFA, “Desire“, già disponibile. Il nuovo brano accompagna i giocatori mentre scendono in campo in tutti i tornei e le partite FIFA in tutto il mondo. Il brano ufficiale ha debuttato in occasione della partita di apertura della FIFA Club World Cup™ il mese scorso e verrà suonato in tutti i tornei FIFA futuri, inclusa la FIFA World Cup 26™ e anche oltre. In qualità di Official Music Ambassador della FIFA, Robbie ha invitato Laura Pausini a partecipare al brano, e i due si sono esibiti insieme prima della partita della finale della FIFA Club World Cup™ a New York, all’inizio di questa settimana.

Robbie Williams è uno degli artisti musicali più premiati al mondo con sei dei 100 album più venduti nella storia britannica, ben 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 album numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards, più di ogni altro artista. A dicembre 2024 è uscito al cinema il suo film, candidato agli Oscar, “Better Man” e a gennaio è uscita la colonna sonora ufficiale, “Better Man (Original Motion Picture Soundtrack)”, che gli ha assicurato il suo quindicesimo primo posto in classifica album UK, eguagliando così il record dei Beatles. Nel novembre 2023 è uscita per Netflix la serie di documentari in quattro parti di Robbie, intitolata “Robbie Williams”, che ha raggiunto il primo posto su Netflix in 22 paesi diversi. A luglio 2024 è tornato al BST Hyde Park di Londra come headliner di uno spettacolo sold out acclamato dalla critica.

Robbie ha raccolto fino ad oggi 106 milioni di sterline per beneficenza in tutto il mondo da quando ha co-fondato Soccer Aid per l’UNICEF nel 2006.