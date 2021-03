LE GIOVANI RAMARRE STUDIANO LE CAMPIONESSE DELLA A

Prosegue l’attività formativa pensata su misura per le atlete del settore femminile del Pordenone Calcio. Non c’è solo il campo dunque, ma – ancor di più in un periodo di ridotti momenti di incontri e senza le partite – anche una cultura personale e dello sport da alimentare con iniziative ad hoc. Le 70 tesserate del club hanno partecipato, con gli staff, a uno speciale webinar: un confronto sul tema del benessere psicofisico con tre calciatrici di Serie A portate come modelli di ispirazione positivi. Protagoniste Marta Mascarello, centrocampista della Fiorentina e azzurra, Chiara Marchitelli, portiere dell’Inter, e Sofia Colombo, centrocampista dell’Hellas Verona. Molto qualificato anche l’intervento di Adalberto Zamuner, preparatore atletico della Nazionale U19 femminile ed ex “prof” neroverde. Gli ospiti hanno condiviso con le ragazze del Pordenone la loro esperienza ad altissimi livelli, evidenziando gli aspetti su cui focalizzarsi maggiormente per il proprio benessere psicofisico (focus su salute, alimentazione e psicologia) oltre che per la crescita sportiva e agonistica.

A portare a sua volta una testimonianza importante di (ex) calciatrice ai massimi livelli è stata Elisa Camporese, responsabile tecnico del settore femminile del Pordenone Calcio. Un bagaglio d’esperienza il suo (96 presenze e 46 reti con la maglia azzurra, 4 scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane) che rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del progetto femminile del club e per le atlete stesse. Hanno partecipato al webinar anche il responsabile neroverde Alessandro Zuttion e il dott. Ennio Martin, esperto in psicologia dello Sport. Recentemente le ragazze si erano ritrovate sempre in video per vivere insieme la partita di qualificazione agli Europei Italia-Israele. Un’occasione per vedere in azione le proprie beniamine condividendo l’esperienza in tempo reale.

Attualmente il settore femminile, progetto che ha Bcc Pordenonese e Monsile come partner, si compone di 4 gruppi: U10 (con il progetto nelle scuole Classe Neroverde), U12, U15 nazionale e U17 nazionale. Dalla prossima stagione si aggiungerà l’U19, sempre nazionale, “laboratorio” per la Prima squadra, la cui attivazione è in agenda nell’annata 2023/24.