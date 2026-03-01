Le Guerriere K-pop sabato 9 maggio a Pordenone

Arrivano in Friuli Venezia Giulia Le Guerriere K-pop, un’esperienza scenica che intreccia musica e ballo per un viaggio emozionante, dinamico e adatto a spettatori di tutte le età. Uno show che conquista con la sua energia, la sua spettacolarità visiva e un racconto epico che parla di coraggio, unione e potere della musica. Lo spettacolo tributo vede in scena un gruppo di performer straordinarie affiancate da un team di ballerini strepitosi. L’appuntamento con le atmosfere e con gli idoli del K-pop è quindi al Palasport Maurizio Crisafulli di Pordenone, sabato 9 maggio, con inizio alle 18.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it .

Durante il concerto, le Guerriere K-pop si trovano divise in due formazioni, inizialmente in competizione tra loro. Coreografie serrate, sfide musicali e stili contrastanti animano la scena in un crescendo spettacolare. Le ricche performance e l’energia delle guerriere unita a quella degli spettatori, vi faranno vivere momenti indimenticabili destinati a rimanere nella vostra memoria. Lo spettacolo è un tributo con performance artistiche coadiuvate da tecnologia e immaginazione, multi-pannelli LED che immergono in scenari futuristici e mondi in trasformazione, illuminazione sincronizzata che amplifica ogni movimento, effetti audiovisivi che rendono ogni scena un’esperienza totale. A rendere le Guerriere K-pop ancora più iconiche sono i costumi creati appositamente per questa produzione. Colori vibranti, texture innovative e dettagli ispirati all’estetica contemporanea del K-pop definiscono lo stile di ciascuna guerriera, creando allo stesso tempo una coesione visiva forte e immediatamente riconoscibile.