Le Migliori Caratteristiche Per Le Scommesse Live Nel 2022

Le scommesse in-play sono un modo estremamente popolare di scommettere in questi giorni. Nella loro competizione, i bookmakers stanno mettendo il massimo impegno per fornire il miglior servizio di scommesse live possibile. Oggi, esamineremo alcune utili caratteristiche che puoi trovare su siti come https://rabona.com/it/live.

Streaming dal Vivo

È quasi uno standard del settore ormai, ma non poteva mancare la caratteristica dello streaming delle partite. È disponibile su quasi tutte le scommesse sportive, permettendoti di guardare le partite su cui hai scommesso in tempo reale. La qualità di questa funzione può variare, tuttavia. Ci sono diversi aspetti che dovreste prendere in considerazione mentre analizzate i flussi in diretta.

In primo luogo, c’è la copertura. Il miglior bookmaker fornirà streams dal vivo di quanti più eventi possibili. In secondo luogo, c’è la qualità video. Sarebbe logico scegliere una scommessa sportiva, in cui è possibile guardare le partite in alta risoluzione. Ultimo ma non meno importante, c’è l’ottimizzazione. Lo strumento di streaming deve essere comodo ed efficace. Piazzare le scommesse deve essere facile e senza intoppi.

Applicazioni Mobili

Un’altra caratteristica ovvia offerta dalla maggior parte delle moderne scommesse sportive è l’esperienza mobile. Per il successo delle scommesse in-game, è importante poter accedere alle scommesse sportive durante l’evento. E per la maggior parte degli scommettitori, non è possibile essere sempre intorno al proprio desktop. Le applicazioni mobili sono un ottimo strumento per piazzare scommesse o seguire i risultati in movimento. Inoltre, le applicazioni moderne di solito supportano tutte le caratteristiche che menzioneremo in questo articolo, permettendoti di fare depositi, impostare notifiche, osservare le statistiche e guardare le partite direttamente sul tuo smartphone.

Notifiche

A differenza delle scommesse pre-partita, con le scommesse live devi tenere conto del calendario delle partite. Le moderne scommesse sportive permettono di aggiungere eventi interessanti ai preferiti e di impostare notifiche per non dimenticarli. La funzione è di solito disponibile su tutte le piattaforme ed è altamente personalizzabile. Così, puoi ricevere le tue notifiche via e-mail o come un pop-up sul tuo smartphone. È anche possibile configurare l’applicazione per notificarvi ogni partita di un campionato specifico.

Statistiche e Risultati

Prendere decisioni informate nelle scommesse live è fondamentale. Infatti, è uno dei motivi principali per cui gli scommettitori di tutto il mondo preferiscono questo tipo di scommesse. Essi valutano le condizioni delle squadre e altri fattori durante la partita per prendere le migliori decisioni possibili. Alcuni bookmakers migliorano ancora di più questo aspetto presentando statistiche e informazioni aggiuntive.

La sezione delle statistiche può contenere informazioni sui piazzamenti in campionato, le partite precedenti delle squadre, i risultati individuali dei giocatori e molti altri dati. Di solito, più alta è la popolarità della partita, più dettagli potrai osservare.

Incassare le Scommesse

Questa funzione è abbastanza rara ma allo stesso tempo piuttosto eccitante. Vi permette di annullare la vostra scommessa e di riavere i vostri fondi, adattati a come le quote sono cambiate dal momento in cui avete piazzato la scommessa. Per esempio, hai fatto una scommessa sulla squadra A quando il punteggio era 0:0, e il tuo ritorno previsto era di €100. Poi, la squadra A segna, e tu puoi incassare la tua scommessa, ottenendo €75 senza dover aspettare la fine della partita e rischiare che la squadra B pareggi il punteggio.

Depositi Veloci

Ultimo ma non meno importante, una buona scommessa sportiva ti offrirà un modo veloce per aggiungere il tuo saldo. È un caso molto comune che troviate un grande mercato di scommesse con quote perfette, ma semplicemente non avete abbastanza fondi sul vostro bilancio, o la vostra scommessa precedente non è ancora calcolata. In tal caso, ti affretti a fare un deposito, ma quando il contante finalmente raggiunge il tuo conto, l’opportunità è già andata.

Per non trovarsi in una situazione del genere, dovresti assicurarti che i depositi siano processati velocemente nel tuo bookmaker. Alcuni bookmakers hanno anche una funzione di creazione di modelli di deposito, che ti permettono di effettuare le transazioni in pochi secondi.