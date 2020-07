Le migliori criptovalute da investire nella primavera 2020

Le criptovalute, negli ultimi anni, sono diventate il futuro del denaro e dell’economia mondiale. Tuttavia, per molte persone è ancora complicato iniziare a utilizzare questo tipo di denaro oppure investirlo. Il fatto che ci siano oltre 2.000 monete digitali attualmente disponibili per i trader e gli investitori, rende ancora più difficile conoscere le migliori su cui scommettere. Questi ultimi, in particolare, trovano difficile scegliere le migliori criptovalute su cui investire. Questo perché il mercato cambia e le diverse criptovalute raggiungono il picco per vi motivi più disparati.

In questo articolo, consiglieremo le migliori criptomonete da investire nella primavera del 2020, le quali possono essere semplicemente acquistate su Bitvavo in modo semplice e totalmente sicuro.

Bitcoin

Se ti stai chiedendo qual è la migliore criptovaluta da investire in questa primavera, la risposta di Bitvavo è sicuramente una: Bitcoin. Questa criptomoneta è certamente la più antica ad essere sviluppata e rimane ancora oggi la più grande per capitalizzazione di mercato. Sicuramente, se sei alle prime armi in questo campo, è consigliabile investire in Bitcoin per andare sul sicuro.

Il dimezzamento, chiamato più precisamente halving, del Bitcoin è l’evento più significativo di quest’anno. La ricompensa mineraria, che attualmente ammonta a 12,5 BTC, sarà ridotta a 6,25 BTC entro maggio. Questo sarà il terzo dimezzamento del Bitcoin da quando la criptovaluta è diventata attiva 11 anni fa. Gli investitori sono ottimisti sul fatto che quest’anno arriverà un rialzo e detengono la criptovaluta, in modo tale da far rialzare il mercato finanziario mondiale. Per maggiori informazioni, cerca su Bitvavo questa valuta.

Ethereum

Questa criptovaluta, negli ultimi anni, è diventata molto influente, tanto da divenire la seconda moneta elettronica più gettonata sul mercato internazionale e la seconda per capitalizzazione. Finora quest’anno, il prezzo dell’ETH è aumentato vertiginosamente, in modo simile a quello delle altre criptovalute. Tuttavia, il prezzo potrebbe salire ancora di più nei prossimi mesi.

La transizione di questa moneta elettronica, previsa per il 2020, farà si che essa diventi la moneta più sicura al mondo. Il passaggio verso la nuova rete, come ha dichiarato il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, porterà un massiccio rialzo del prezzo della criptovaluta, rendendola così ancora più invitante per tutti coloro che intendono investire in questo settore.

Dash

Una delle criptovalute che potrebbe trarre vantaggio dall’esplosione della pandemia di COVID 19 che sta mettendo in ginocchio l’intero globo, è il Dash. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha recentemente informato il grande pubblico che il virus potrebbe essere trasmesso attraverso lo scambio di contanti cartacei, pertanto, si consiglia alle persone di utilizzare la tecnologia contactless per ricevere il pagamento. Una notizia che sconvolge gli interi mercati, ma che allo stesso tempo permette alle monete digitali di essere utilizzate in tranquillità e in tutta sicurezza. Tra tutte le criptovalute, spicca il Dash, il quale rimane una tra le valute più idonee per il pagamento istantaneo. È già utilizzato da migliaia di commercianti in tutto il mondo poiché grazie ad essa, inviare e ricevere denaro è economico, facile e veloce.

Su Bitvavo puoi trovare tutte le informazioni sul trand di questa valuta e non solo! Puoi decidere quale moneta comprare, quale vendere e decidere con massima sicurezza in quale settore investire il tuo denaro.