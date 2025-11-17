Le nozze di Figaro, giovedì 20 novembre a Feletto Umberto

Dopo lo strepitoso successo della riduzione de Il Flauto magico, la Fondazione Luigi Bon ospita nella sua stagione una nuova commissione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste: una riduzione in un atto di un altro capolavoro del genio di Salisburgo, Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, la prima delle tre opere buffe in italiano da lui composte su libretto di Lorenzo Da Ponte, che per Mozart scrisse anche Don Giovanni e Così fan tutte.

Dopo il grande inizio con Elio, il secondo appuntamento musicale della stagione della fondazione è quindi in programma giovedì 20 novembre alle 20.30 al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

Il progetto fantasia in un atto da Le Nozze di Figaro vede la nuova orchestrazione a cura di Paola Magnanini e la riduzione in un atto a cura di Andrea Binetti. Konzertmeister è Stefano Furini mentre la regia, le scene e i costumi sono di Andrea Binetti. Il nuovo allestimento è curato dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

Mozart in sole sei settimane compose l’opera in gran segreto, in quanto la commedia di Beaumrchais fu censurata dall’Imperatore Giuseppe II. L’opera debuttò al Burgtheater di Vienna il 1º maggio 1786 e due anni più tardi a Firenze. Ottenne un successo strepitoso tanto da indurre l’Imperatore ad emanare un decreto per limitare le richieste di bis che allungavano troppo la durata dell’esecuzione. Enorme successo anche al Teatro nazionale di Praga nel 1787 dove a detta dello stesso Mozart: “Qui non si parla che del Figaro, non si suona, non si strombetta, non si canta, non si fischia che il Figaro, non si va a sentire altra opera che il Figaro. Eternamente Figaro!”. La trama dell’opera è piena di intrighi, giochi di potere e relazioni amorose lecite e alcune pretese sconvenienti.

Prossimo doppio appuntamento del calendario sarà venerdì 21 novembre con Off Label_rassegna per una nuova danza, curata dalla Compagnia Arearea. Alle 19.30 nel foyer del Teatro Paolo Maurensig ecco Neveade, di Massimo Somaglino e Marta Bevilacqua. Alle 20.30 in sala, di scena INRI, con Chiara Guglielmi e Stefano Mazzotta della compagnia piemontese Zerogrammi.

Info, biglietti e calendario completo su www.fondazionebon.com.