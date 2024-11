Le porte storiche di Udine si accendono per il Natale

Dopo l’inaugurazione delle luminarie dello scorso venerdì, Udine si prepara a vivere un Natale ancora più suggestivo con l’illuminazione di tre delle sue porte storiche: Porta Villalta, Porta Aquileia e Porta Manin. Grazie alla collaborazione tra il Comune e importanti realtà del territorio, questi simboli della città si vestono di luce, arricchendo ulteriormente l’atmosfera natalizia. L’iniziativa, che unisce tradizione, storia e spirito di comunità, vuole offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica, celebrando il patrimonio culturale e architettonico di Udine.

Bluenergy Group rinnova la tradizione di illuminare la Torre di Porta Villalta per le festività natalizie. Anche quest’anno, l’azienda ha accolto con entusiasmo l’invito a regalare un tocco di magia alla città, adornando a festa una delle sue torri più antiche e suggestive. Il progetto di quest’anno, ricco di eventi, aree addobbate a festa e luminarie, ha come obiettivo quello di valorizzare ogni quartiere della città, facendo vivere l’atmosfera natalizia in diversi modi.

La Torre di Porta Aquileia si accende grazie a Arriva Udine, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Con questa illuminazione, Arriva Udine non solo celebra la storia della città, ma rinnova il proprio sostegno alle iniziative di promozione turistica, contribuendo a valorizzare l’identità di Udine. La collaborazione dell’azienda con il Comune evidenzia l’importanza della cooperazione per regalare alla comunità momenti di bellezza e partecipazione condivisa.

A completare il trio delle porte storiche, la Torre di Porta Manin brillerà grazie a CrediFriuli, banca fortemente radicata nel territorio. L’iniziativa rappresenta un ulteriore segno del legame indissolubile tra l’istinto bancario e la comunità locale, un impegno costante volto a sostenere la valorizzazione delle tradizioni e della cultura friulana. Con questa illuminazione, CrediFriuli celebra non solo il Natale, ma anche il patrimonio storico di Udine, impreziosendo un luogo che fa parte della sua identità.

«L’illuminazione delle porte storiche non è solo un omaggio alla bellezza della nostra città, ma un segno di come il Natale possa unirci e rendere ancora più viva Udine. Grazie alla collaborazione con realtà come Bluenergy, Arriva Udine e CrediFriuli, valorizziamo il nostro patrimonio e creiamo un’atmosfera che rende speciale questo periodo dell’anno.», ha dichiarato Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine. « Udine sta diventando sempre di più un punto di riferimento per il Natale a nord-est. La città addobbata a festa, oltre a regalarci una magica atmosfera, sta aumentando notevolmente la sua attrattiva turistica che contribuisce allo sviluppo economico del territorio.»

Con queste nuove installazioni, Udine aggiunge un ulteriore elemento di fascino alle festività natalizie, regalando emozioni e riscoprendo la bellezza senza tempo dei suoi simboli più cari.