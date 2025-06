Le previsioni del traffico nel fine settimana

Il bel tempo e alcuni eventi (Frecce Tricolori a Jesolo e concerto del cantante Ultimo a Lignano Sabbiadoro), oltre al susseguirsi delle prime partenze per le vacanze, comporteranno nel fine settimana un incremento dei transiti in particolare sull’autostrada A4 (Venezia – Trieste) dove si trovano i principali svincoli in direzione mare delle località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Già a partire da questo weekend, Autostrade Alto Adriatico rafforzerà l’organico su strada con l’ausilio anche di “piazzalisti” (personale che indirizza le auto nei caselli per agevolare i flussi). L’esigenza di anticipare i tempi è dettata dagli indicatori del traffico raccolti in questa prima parte di stagione estiva che hanno fatto segnare sabato 14 un +14,75% di transiti rispetto al sabato omologo dello scorso anno, sabato 21 un + 2,73% e domenica scorsa un + 17,71% con 190 mila transiti (dato quest’ultimo “inflazionato” per i rientri dei turisti austriaci per il Corpus Domini).

In base proprio agli indicatori relativi al weekend 14-15 giugno (fine settimana in cui non cadevano festività particolarmente sentite in Austria), incrociati ai dati storici, si stima che sabato 28 (bollino rosso) potrebbero transitare più di 194 mila mezzi sulla rete di Autostrade Alto Adriatico con traffico particolarmente intenso (bollino rosso) con possibili code o rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste alla mattina e al pomeriggio in prossimità degli svincoli verso le località balneari, nel tratto a due corsie San Donà di Piave – Portogruaro e in uscita alla barriera di Trieste/Lisert e in direzione Venezia verso le località balneari alla mattina; sulla A57 (Tangenziale di Mestre) al mattino e al pomeriggio in direzione Trieste con possibili rallentamenti tra lo svincolo del Terraglio e il Bivio A57/A27.

In forze ci saranno ausiliari, personale della sala radio e dell’Infomobilità, tecnici di impianti e dei servizi manutentivi, gestori di tratta ed esazione e piazzalisti. Questi ultimi saranno presenti a San Donà di Piave, a San Stino di Livenza, a Latisana, a Trieste/Lisert e a Cessalto (in quest’ultimo caso si tratta di una novità).

Domenica 29 (giornata da bollino giallo) si prevedono transiti superiori alle 169 mila unità. Il traffico sarà sostenuto sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli in direzione mare.

Aggiornamenti in tempo reale sul traffico sui siti www.infoviaggiando.it, www.autostradealtoadriatico.it, sull’app infoviaggiando, sui canali social whatsapp e telegram di Autostrade Alto Adriatico, al numero verde gratuito 800996099.