Le smagliature rosse: sei ancora in tempo per curarle!

Le smagliature rosse, a differenza di quelle bianche, sono molto più semplici da eliminare. Questo particolare colore è indice di uno stadio iniziale: gradualmente, con il passare degli anni, si schiarisce sempre di più e le strie si fanno più ostinate, se non addirittura definitive.

Se noti sulla tua pelle delle lesioni rossastre, che sembrano cicatrici, non esitare: corri ai ripari con una serie di abitudini sane e di rimedi naturali! Devi sapere che le aree del corpo più colpite da questo inestetismo sono l’addome, le cosce, i glutei, le braccia e il seno. Le cause sono diverse, e vanno da una rapida oscillazione di peso al fattore ormonale, dall’ereditarietà fino a una crescita improvvisa della massa muscolare. Non a caso questo difetto interessa spesso gli adolescenti.

Un’ottima soluzione contro le smagliature rosse è la crema per body care alla bava di lumaca. Questo speciale ingrediente idrata la cute, la purifica, la rende più elastica ed elimina le cellule morte. Inoltre, non dimenticare che un simile estratto contiene importanti principi attivi, tra cui il collagene e l’acido glicolico, fondamentali per la salute del derma.

Un brand che offre una crema alla bava di lumaca di qualità è Nuvò Cosmetic, che abbina la sostanza di base ad altre componenti benefiche come l’aloe vera, l’amido di riso, il burro di karité e l’olio di mandorle dolci. Questo articolo di bellezza è un eccellente antismagliature, e può essere applicato anche un paio di volte al giorno con un lieve massaggio.

Nel frattempo, puoi cercare di migliorare la situazione con alcuni prodotti homemade, facili da realizzare in maniera rapida ed economica. Ti consigliamo le formulazioni più efficaci per affievolire e combattere le temute smagliature rosse!

1: Camomilla e olio di cocco

Un primo preparato fai da te che ti suggeriamo per contrastare le smagliature è quello alla camomilla e all’olio di cocco.

Non devi fare altro che immergere in acqua calda una manciata di fiori di camomilla, per poi filtrare il liquido dopo circa un quarto d’ora e lasciarlo raffreddare. In un secondo momento unisci al tutto cinque cucchiai di olio di cocco: otterrai una sorta di siero, da distribuire sulle zone soggette alle fastidiose lesioni. Ripeti ogni sera il procedimento per conseguire un buon risultato!

2: Albume d’uovo e limone

L’albume e il limone sono davvero validi contro le strie della pelle, perché svolgono un’azione rassodante ed elasticizzante. Non solo nutrono i tessuti cutanei in profondità, ma possono anche ridurre il rischio di smagliature rosse.

Monta leggermente l’albume di un uovo e mescolalo con il succo di un limone di grandezza media. Il composto ricavato va spalmato quotidianamente sulle cicatrici, e risciacquato con un getto prima caldo e poi freddo per favorire la microcircolazione.

3: Aloe vera

L’aloe vera è un ingrediente ricco di proprietà positive nei confronti dell’epidermide. È lenitiva, antinfiammatoria, antibatterica e antisettica: crea, cioè, un’autentica barriera protettiva che difende la pelle da tutti i potenziali elementi di danno.

Come fare in casa una crema all’aloe vera antismagliature? Ti bastano due cucchiai di questo straordinario estratto, che puoi amalgamare con un olio vegetale a tua scelta (come quello di mandorle o di cocco). L’aloe incentiva la rigenerazione del derma e ha anche un effetto antiossidante, ideale per prevenire i segni dell’invecchiamento.

4: Burro di karité e zucchero bianco

Queste due sostanze possono essere utilizzate per realizzare una crema homemade contro le smagliature rosse. Il burro di karité ha una notevole capacità ammorbidente, mentre lo zucchero bianco funge da esfoliante ed è indicato per la rimozione delle cellule morte.

Applica il tutto di mattina o di sera, preferibilmente dopo la doccia, strofinando il prodotto per una decina di minuti sulle aree colpite dalle strie. Queste ultime si affievoliranno già dopo il primo mese di trattamento.

5: Burro di cacao e olio di semi di lino

Ecco un altro abbinamento vincente nella lotta alle smagliature: la coppia formata dal burro di cacao e dall’olio di semi di lino è benefica ed efficace. Entrambi gli ingredienti sono idratanti, in grado di ristrutturare il materasso cutaneo e di attenuare, quindi, tutte le lesioni e le cicatrici.

Unisci in una ciotola quattro cucchiai di burro di cacao e tre di olio di semi di lino, mescola per diversi secondi e distribuisci su cosce, glutei, fianchi ecc. In alternativa puoi usare anche l’olio di germe di grano, un’importante fonte di amminoacidi e di vitamina E.

6: Olio di jojoba e olio essenziale di lavanda

Con l’olio di jojoba e con quello essenziale di lavanda darai origine a un eccezionale siero fai da te, che tra l’altro si caratterizza per un profumo piacevole e delicato.

Ancora una volta abbiamo la chiara dimostrazione di come la natura ci venga incontro con le sue soluzioni e i suoi rimedi. Aggiungi a 250 ml di olio di jojoba circa 10 gocce di olio essenziale per un ottimo risultato.

7: Olio d’oliva e aceto bianco

Ti parliamo, a questo punto, di una preparazione facilissima da ottenere con due ingredienti molto comuni nelle dispense: l’olio d’oliva e l’aceto bianco. Il primo è un vero toccasana per la microcircolazione, il secondo è un antiossidante che contrasta il deterioramento cellulare.

Due cucchiai di olio e uno di aceto andranno benissimo per la tua quotidiana cura contro le smagliature rosse. Ricorda soltanto di risciacquare con attenzione alla fine del processo!

8: Miele e sale

Il miele, con tutte le sue meravigliose proprietà, ti dà l’opportunità di avere a disposizione un perfetto scrub antismagliature. L’effetto peeling sarà determinato dai granelli di sale grosso.

Ti consigliamo di applicare il composto un giorno sì e uno no, di lasciarlo in posa per 10 minuti e di rimuoverlo poi con dell’acqua tiepida. Il miele è un complice prezioso della salute della pelle: non a caso è adoperato spesso anche per le maschere di bellezza per il viso!

Scegli una di queste formulazioni e inizia la tua battaglia contro le smagliature rosse. Ciò che conta è agire in tempo, prima che le strie diventino bianche.