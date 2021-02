Le ultime tendenze per quanto riguarda la tecnologia digitale odierna

Si parla sempre di più di quelli che sono gli effetti e l’influenza dei social media sulla società odierna. Un argomento che sta scaldando un settore come quello della sociologia, in campo accademico, ma che si rimando influenza diversi campi, da quello lavorativo, a quello didattico, visto che è uno studio che riguarda un tema di grande interesse e di estrema attualità. Parlare dei new media e del social network tuttavia è un vero e proprio campo minato, visto che non esiste una sola cartina tornasole capace di darci una mappa e una ricognizione di tipo esaustivo in grado di rendere giustizia a un argomento così ricco, vario e sfaccettato. I social media hanno influenza sul mercato del lavoro, sul mondo della scuola secondaria e sull’università, ma soprattutto sono una forma di svago e di sfogo per i giovani.

Ultime tendenze sui social

Oggi ad esempio gli under 30 si stanno spostando sempre più da Facebook, che invece sembra essere il territorio ideale e preferito dagli over 40, mentre i giovanissimi prediligono altre piattaforme come ad esempio Instagram, Telegram, Tiktok, Twitch.tvo lo stesso broadcast di Youtube. Su questi media troviamo un pubblico sempre più eterogeneo e profilato che segue i propri campi di interesse. Tra questi troviamo ovviamente la musica, i video di diversa natura, le serie tv, il cinema, la narrativa e naturalmente i giochi digitali di ultima generazione.

Tra i giochi l’offerta risulta molto vasta e consistente, visto che ci sono attualmente tre macro categorie: il gaming, cioè i videogiochi che possono essere utilizzati con diversi device e apparecchi, dalle console, ai PC, dal laptop ai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sullo stesso livello troviamo poi i giochi del mercato del gambling digitale, cioè i casino online legali che costituiscono una offerta molto varia, visto che le attrattive oggi più praticate contemplano roulette europea, slot machine con jackpot progressivi, blackjack, baccarat, dadi e bingo online. Pur essendo per certi versi simili nel modo in cui vengono praticati, i giochi di categoria gambling attirano un altro tipo di utente e di profilo, di appassionati di giochi di carte e di abilità. In genere si gioca con denaro vero o in modalità demo e la competizione è un elemento distintivo di questo tipo di attività.

Intrattenimento digitale: popolarità e diffusione

La competizione è un elemento fondamentale anche per quel che riguarda gli eSports. Gli eSports sono un tipo di gioco che sta a metà tra un videogame e lo sport, vengono chiamati anche sport elettronici e sono sempre più praticati e diffusi in Giappone e Asia, così come in America settentrionale e ora anche in Europa. Il successo degli eSports lo si evince dallo spazio che oggi stanno ottenendo in tv, sulle testate sportive e tra gli appassionati, che sono sempre in aumento. Del resto la comunità dei giocatori presenti sulla piattaforma di Twitch.tv ci mostra come tra gli under 40 la tendenza di parlare di gioco sia molto diffusa.

Durante il 2019-2020 in Italia sono aumentati i consumi di internet, dello streaming video sulle piattaforme come Netflix, Prime Video, Infinity e Disney Plus. Il dato più interessante riguarda però l’aumento del gioco online, che per quanto riguarda i casinò online legali è salito del 45% in più rispetto al 2019, anno che comunque aveva mostrato una certa crescita di interesse da parte degli utenti attivi. La mossa vincente, come possiamo vedere anche per il settore del gaming, è stata quella di trasferire il gioco sui device mobili come smartphone e tablet. I telefoni evoluti sono oggi il device più utilizzato dagli appassionati di gioco. Non solo vengono utilizzati quindi per accedere alle informazioni e alle news, per collegarsi ai social network e per comunicare, ma sono anche lo strumento prescelto per giocare in modalità multiplayer. Tra qualche anno in effetti il concetto stesso di svago e di divertimento potrebbe cambiare in modo sostanziale. Sicuramente i new media hanno svolto un ruolo fondamentale in questa transizione. L’influenza dei nuovi modelli di media hanno effetti che devono essere compresi e studiati a fondo, almeno sulla base degli studi di sociologia e di psicologia odierna. Lo stesso vale per il settore del gioco e dello svago, che oggi è diventato uno dei settori più competitivi degli ultimi anni.