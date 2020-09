Le Vie delle Foto a Troeste dal 18 settembre

Al via la stagione delle mostre fotografiche al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l’inaugurazione ufficiale il 18 settembre della rassegna di scatti del celebre fotografo ungherese Gyula Giulio Salusinzsky alla presenza dell’artista. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 16:00 alle 23:00 fino al 24 settembre.

Inaugura venerdì 18 settembre alle ore 18 la prima delle 12 mostre a cura de Le Vie delle Foto che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice dell’Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà una stagione di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale.

A Inaugurare la stagione di mostre è l’esposizione di opere del celebre fotografo ungherese Gyula Giulio Salusinzsky. Intitolata “Street Portrait-How we really are”, la rassegna – aperta fino al 24 settembre presso il Double Tree by Hilton Trieste – inaugura una ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto che si svilupperà per tutto il 2020 e proseguirà fino ad aprile 2021 per concludersi con la mostra fotografica collettiva finale de Le vie delle Foto.L’esposizione verrà ospitata all’interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare la street photography di Salusinszky.

Per partecipare all’opening del 18 settembre alla presenza dell’artista va richiesta una conferma via mail a: [email protected].

Gyula Salusinszky, fotografo ungherese che vive a Trieste da quasi quarant’anni, insegue i movimenti delle persone, cogliere il loro sguardo, attraverso il quale cerca di entrare “dentro” i suoi personaggi. Immortalare la gente nel proprio ambiente, aiuta a capire anche le diversità e di conseguenza la necessità e la volontà di convivenza. Salusinszky infatti, si immedesima nella frase del grande artista russo del ventesimo secolo, Aleksandr Rodcenko: Non mentire! Fotografa e fatti fotografare! Cristallizzare l’uomo non con un ritratto “sintetico”, bensì con una moltitudine di istantanee scattate a ore diverse e in diverse condizioni. Dare valore a tutto ciò che è reale e contemporaneo per essere reali e non recitare la parte di esseri umani.

A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto – format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia – i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest’anno, a fine evento, vedrà la pubbllicazione di un ricco catalogo fotografico.

“Sono orgogliosa – commenta la curatrice, Linda Simeone – di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell’arte e delll’architettura triestina del Novecento”.

DoubleTree by Hilton Trieste, hotel 4 stelle situato nel cuore di Trieste, si colloca all’interno di un incantevole palazzo storico risalente ai primi del ‘900, con 125 camere di cui 25 suite, ristorante interno e bar storico al primo piano, Wellness e Fitness area e un centro congressi multifunzionale.

La mostra fotografica di Gyula Giulio Salusinzsky è visitabile ogni giorno dalle 16:00 alle 23:00. Per prenotare la visita scrivere a [email protected]