LeggerMente al via con Paolo Patui e Angelo Floramo. 25 settembre

Se la passata edizione è stata quella dei festeggiamenti per i vent’anni di attività, la ventunesima, che si inaugurerà a settembre, sarà nel segno della continuità e dell’innovazione. Rimane fermo lo spirito e l’approccio alle serate, con gli ospiti chiamati a raccontare il proprio rapporto con la lettura e il mondo dei libri. Cambia, invece, la guida artistica perché Paolo Patui ha deciso di passare il testimone e affidare la direzione artistica della rassegna ad Alessandro Venier.

«Quando fai nascere un’iniziativa che vuole offrire un contributo utile al frammento di

mondo da cui si alimenta» ha dichiarato Paolo Patui «ti sono concessi tanti errori ma non quello di considerare quell’iniziativa come qualcosa di tuo. E allora succede che naturalmente, nel corso degli anni finisci per incontrare persone che hanno ben compreso l’anima di Leggermente, l’hanno fatta propria e sono pronte a dare un contributo fondamentale per mantenerla in vita e a rinnovarla. È stato naturale riconoscere in Alessandro Venier la persona con le qualità, le doti e la sensibilità per proseguire la storia di Leggermente, sapendo che in lui ci sarebbe stata la continuità necessaria ma anche la creatività innovativa che ogni progetto deve possedere per avere un senso. La ventunesima stagione di leggermente inizia sotto questa convinzione e sotto questo auspicio e la rosa degli ospiti scelti e proposti, la loro varietà connotata dal sincero desiderio di raccontarsi al pubblico, sono la conferma di come il sentiero iniziato 20 anni fa si è diventato ormai un percorso capace di mantenere fede all’idea iniziale e -di certo- anche alle aspettative del pubblico» .

Ad inaugurare la rassegna sarà, il 25 settembre, proprio una serata con protagonista Paolo Patui che, in un reading prodotto da Bottega Errante, condividerà il palco con Angelo Floramo per condurci nei territori dell’utopia. Con loro anche il pianoforte di Juri Dal Dan. Angelo Floramo e Paolo Patui, moderni Don Chisciotte e Sancho Panza, proveranno a dimostrare che piccole e grandi aspirazioni sono indispensabili per la conservazione dell’umanità. A San Daniele del Friuli arriveranno il 16 ottobre l’attore e comico Antonio Ornano, il 20 novembre la medaglia d’Oro agli ultimi giochi di Parigi Mara Navarria, il 24 gennaio ancora Paolo Patui con il suo nuovo libro, il 19 febbraio, in collaborazione con ERT FVG, l’attrice Lucia Mascino e il 7 marzo la lectio magistralis di Nicola Lagioia.

«Di questa edizione mi piace molto l’idea che Paolo Patui sia sul palco più volte, da protagonista, con uno spettacolo e con il suo nuovo libro dedicato a dieci storie uniche di sport.» ha dichiarato Alessandro Venier «Raccolgo un’eredità importante, una sfida ambiziosa. A rasserenarmi nell’affrontarla con la giusta dose di leggerezza e responsabilità, c’è la consapevolezza che LeggerMente sia fatta di persone, le tante persone che lavorano dietro le quinte per rendere tutto questo possibile. Lo hanno fatto anche quest’anno, con umiltà e grande collaborazione. Così è davvero tutto più facile.»

Tutte le serate si svolgeranno alle ore 21.00, presso il Cinema Splendor di San Daniele.

Inoltre l’Associazione Leggermente è presente sul territorio con le letture proposte agli ospiti del Centro di Salute Mentale di San Daniele del Friuli. Gli incontri si svolgono presso la sede del CSM ogni martedì pomeriggio, a partire dal mese di ottobre. L’attività prosegue da più di dieci anni e che è caratterizzata dallo stesso spirito delle serate di Leggermente : condividere libri, racconti, emozioni con un pubblico attento e partecipe.

L’attività viene sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di San Daniele, della Biblioteca Guarneriana, della Fondazione Friuli e di Primacassa.

Per chi vuole saperne di più, le informazioni, prenotazioni e modalità di iscrizione si trovano nel sito www.leggermente.it