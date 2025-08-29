Les Votives: domenica 28 settembre a Tolmezzo la band rivelazione della scena musicale contemporanea

Nuova data per i Les Votives, la band rivelazione della scena musicale contemporanea in Italia che dopo essersi fatti conoscere al grande pubblico raggiungendo la finale all’ultima edizione di X Factor, in primavera hanno conquistato i principali club: domenica 28 settembre suoneranno al Teatro Candoni di Tolmezzo (ingresso gratuito). Originariamente previsto per venerdì 29 agosto in piazza XX Settembre, il concerto è stato posticipato a causa delle avverse previsioni meteorologiche e sarà l’unica data della band in Friuli Venezia Giulia, nonché l’evento conclusivo della Festa di Mela, uno degli appuntamenti storici e tradizionali che si celebra ogni anno in Carnia. In apertura di serata si esibiranno anche i The Charlestones, la brit rock band made in Tolmezzo.

Formatisi nell’aprile del 2023, i Les Votives sono il giovane trio composto da Angelo Randazzo (25 anni, batteria), Riccardo Lardinelli (23 anni, voce e chitarra) e Tommaso Venturi (19 anni, basso) che si è fatto conoscere sin dagli esordi per il loro sound che è un contro tra eleganza e ribellione, con influenze musicali che spaziano dagli anni ’60 ai 2000, il tutto arricchito da una visione fresca e moderna che dà vita a un mix unico e autentico, definito dalla band come chic rock. Dopo aver raggiunto la finale di X Factor 2024, i Les Votives hanno dapprima conquistato alcuni dei principali club live italiani suonando alcuni brani inediti e alcune delle cover più amate del loro percorso a X Factor (Sign of the Times di Harry Stiles e Bang Bang di Cher) e hanno poi pubblicato “Window”, su etichetta Warner Music Italy, l’EP di debutto della rock band milanese in cui raccontano il loro immaginario nelle sue mille sfaccettature.

Il concerto in programma il 28 settembre 2025 a Tolmezzo è organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Tolmezzo, PromoTurismoFVG e la Pro Loco di Tolmezzo, con il supporto tecnico di The Groove Factory.