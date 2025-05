LeSerre: nuovo contenitore culturale a Udine

Negli anni ’50 era uno spazio industriale. Una falegnameria, per la precisione. Oggi, quel luogo, alle porte della città di Udine (a Basaldella di Campoformido, in Strada dell’Artigiano), è diventato un nuovo centro di produzione culturale: Le(Serre. «Cinque anni fa abbiamo immaginato un luogo dove far convergere idee e progetti, uno spazio da abitare e far crescere insieme. Le(Serre oggi sta diventando molto di più: una comunità in movimento, che crea cultura e connessioni», hanno raccontato i fondatori che hanno anche voluto precisare come «tutto questo è possibile grazie al sostegno di Fondazione Friuli, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che con il loro contributo hanno permesso la nascita e lo sviluppo di questo luogo culturale», promosso dall’associazione Zeroidee.

Si tratta di uno spazio inclusivo e polifunzionale, nato da un progetto di rigenerazione urbana e paesaggistica, che ha dato nuova vita a quell’ex edificio industriale. All’esterno, lo spazio si espande in una grande area verde riqualificata, affacciata sul fiume Cormor, frutto di un processo di bonifica e rinaturalizzazione controllata, che ospiterà installazioni artistiche e laboratori nella natura.

Un contenitore culturale, uno spazio polifunzionale pensato per promuove la cultura come motore di inclusione sociale, favorire l’aggregazione, rimettendo al centro le periferie. Un luogo alla costante ricerca della sostenibilità, che vuole creare comunità. Le(Serre propone conferenze, percorsi di formazione, mostre, laboratori, ospita residenze artistiche, produzioni di musica, teatro, danza. Insomma, dà vita a luoghi e spazi da vivere insieme, adatti a tutte e a tutti. Al suo interno è inoltre presente un co-working aperto ai professionisti che necessitano di una postazione temporanea.

Con Le(Serre, Udine si è arricchita di un nuovo spazio culturale, attento alla sostenibilità e capace di generare valore per il territorio, con uno sguardo che unisce dimensione locale e visione internazionale. Un luogo in continua evoluzione e crescita che vive di cultura e produce cultura. La nuova programmazione per i prossimi mesi è quasi terminata. Non resta che partecipare!

Foto: VicenteYanez