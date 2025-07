L’estate in musica del Festival Radici: gli eventi in programma

Musica sotto le stelle, tra boschi, chiese e montagne. Quella di Radici sarà un’estate da vivere, anche nota dopo nota. Sono infatti ben sette i concerti in programma nel cartellone di questo Festival (fatto anche di incontri, passeggiate e mostre) che invita tutti a rallentare, a riscoprire i ritmi della natura, attraverso la cultura. Un festival nato da un progetto del Comune di Tarvisio, realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Pro Loco Il Tiglio Valcanale, Kanaltaler Kulturverein e una rete di partner locali, regionali e internazionali.

La serie di eventi musicali si aprirà il 18 luglio, alle 18, a Camporosso, con il concerto “Dove cielo e terra si toccano”, finanziato da Kanaltaler Kulturverein. Il quartetto MundArt darà voce ai canti spirituali e popolari carinziani nella Chiesa di Santa Dorotea, guidando il pubblico in un viaggio intimo e sacro con quattro voci straordinarie, capaci di rendere vivo il suono dell’antica Gailtal. La serata si arricchirà con una visita agli affreschi della chiesa, condotta da Francesca Comello e si concluderà con un momento conviviale a base di sapori locali curato dal Ristorante Valle Verde di Tarvisio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 20 luglio, alle 20, la musica colta conquisterà la Chiesa di Sant’Egidio Abate a Camporosso con “Sua Maestà il Corno”. Il solista Guglielmo Pellarin, eccellenza internazionale e primo corno dell’Accademia di Santa Cecilia, accompagnerà il pubblico in un doppio viaggio. Dirigerà l’Orchestra da Camera di Pordenone il maestro Giulio Arnolfi. Un’occasione preziosa per immergersi in melodie luminose e profondità emotive, nel cuore di una chiesa che si trasformerà in un teatro d’eccezione.

Il 2 agosto, alle 20, nella Chiesa SS. Pietro e Paolo di Tarvisio, si esibiranno per la prima volta in Italia le Wiener Chormädchen, il prestigioso coro femminile gemello dei Wiener Sängerknaben. Il pubblico ascolterà voci cristalline in un repertorio che andrà da Schubert a Purcell, da Hensel a Hawkins, sotto la direzione del maestro Stefan Foidl. Un appuntamento imperdibile.

Il 16 agosto, alle 20, in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, esploderà la gioia con lo Jodelshow di Toni: uno spettacolo travolgente con Thomas Reitsamer, artista internazionale dello jodel, che conquisterà il pubblico con canti, e la sua fedele fisarmonica, accompagnandosi con insoliti strumenti. Una festa popolare dal cuore internazionale, da godere sotto il cielo stellato.

Il 24 agosto, alle 17.30, nei prati Oman, dell’Acero di Fusine, tornerà la musica della natura con il Satèn Saxophone Quartet. I quattro talentuosi sassofonisti, tra i più apprezzati della nuova generazione italiana, offriranno un concerto tra jazz, classica e sonorità contemporanee. Il pubblico si ritroverà all’ex stazione di Fusine Laghi, da cui si partirà per una breve camminata verso il prato (poi ci si siederà a terra pertanto è consigliato portare coperta o cuscino). In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Chiesa di San Leonardo.

Il 30 agosto, alle 18, nella Chiesa di San Michele a Tarvisio, si celebreranno i 300 anni del Notebuchlein für Anna Magdalena con “Bei Bach Zuhause”, uno spettacolo teatrale e musicale tra storia, amore e ironia in collaborazione con Altolivenza Festival. Con la voce narrante di Sara Beinat e Maurizio Zacchigna, la musica di Bach e l’interpretazione musicale di Benedetta Zanotto e Alberto Busettini, il pubblico entrerà nella quotidianità del genio tedesco. Un evento reso ancora più speciale da un momento conviviale offerto a fine spettacolo, in collaborazione con il Ristorante Valle Verde.

Infine, il 13 settembre, alle 16, lo Chalet Perla Nera, a Coccau, accoglierà il Denis Novato Trio. Il pubblico, dopo una breve passeggiata da Coccau Basso (ritrovo in via Friuli fronte civico 14), verrà premiato con un concerto del campione del mondo di fisarmonica, che racconterà e suonerà il suo folk fatto di storie e virtuosismi. Sarà un evento che saprà emozionare e far sorridere, tra i profumi del bosco e il calore della musica autentica.

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

INFO – Tutti i dettagli del calendario e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale radicitarvisio.com