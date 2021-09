Let’s Go! Cosplay & Fun sabato 18 settembre a Gorizia

Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento dedicato ai cosplayer rivolto a persone di tutte le età. Confermata anche quest’anno la conduzione di Louis Guglielmero, artista, trasformista e sosia ufficiale di Johnny Depp.

Sabato 18 settembre, dalle ore 16:00 i Giardini Pubblici si trasformeranno nel punto di riferimento dell’entertainment.

Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento “Let’s Go! Cosplay&Fun” organizzato dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e all’Università tramite i Servizi Punto Giovani e Informagiovani, in collaborazione con Librilliamo.

Anche quest’anno la giornata sarà dedicata al divertimento, a laboratori artistici, all’intrattenimento per famiglie e si chiuderà con una sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero, artista e trasformista, sosia ufficiale di Johnny Depp.

In caso di pioggia l’evento è spostato a domenica 19 settembre. Stiamo definendo degli accordi per mantenere eventualmente al chiuso parte del programma, nel caso il maltempo dovesse non fermarsi anche il 19.

“La prima edizione ha davvero registrato un successo oltre le aspettative grazie alla straordinaria capacità di questi artisti trasformisti che hanno creato un’atmosfera davvero incredibile- sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Marilena Bernobich- e la location si è rivelata ideale per la manifestazione. Abbiamo davvero tanto bisogno di leggerezza in questo periodo ed eventi come questi contribuiscono a crearla. Perciò, come assessorato alle politiche giovanili abbiamo lavorato per riproporlo e farlo diventare un appuntamento fisso per Gorizia”.

La fa eco l’assessore alle politiche universitarie Chiara Gatta: “abbiamo proposto anche quest’anno “Let’s Go! Cosplay & Fun” evento che è adatto a tutti i target d’età . Quest’anno inoltre, a consolidare la collaborazione tra Comune e Uniferpi di Gorizia, federazione studentesca dell’ateneo udinese di Relazioni Pubbliche che fa capo all’ononima di natura nazionale, abbiamo elaborato con gli studenti una rubrica dedicata al mondo del cinema, che sarà divulgata attraverso i loro canali social. Il format avrà il titolo di “Popcorn to Go” e richiama il contesto del cinema associato al città di Gorizia”

Programma

L’evento, aperto a tutti e gratuito, prenderà avvio ufficialmente dalle 16:00 e nel corso del pomeriggio verranno realizzate diverse attività tra cui esibizione di writers, laboratorio di street-art, lo spettacolo di bodypainting con l’artista Alessandra Lezzi che lo scorso anno aveva incantato trasformando la modella in Poison Ivy, l’” Edera velenosa” del mondo immaginario dei fumetti, l’intrattenimento dedicato ai più piccoli, con truccabimbi e spettacolo di bolle di sapone giganti e le storie dei ragazzi di Librilliamo.

L’evento clou della giornata si terrà alle ore 18:00 con la sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero. La sfilata prevede la premiazione di 5 categorie: il/la miglior cosplayer in assoluto, il miglior personaggio maschile, il miglior personaggio femminile, la miglior coppia e il miglior accessorio.

Modalità di partecipazione

Come anticipato, le attività sono libere e gratuite e prevedono l’iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti (l’attività di truccabimbi non prevede l’iscrizione, ma verranno rispettate le normative relative alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19) alla mail [email protected] o al numero di telefono +390481537089. In ottemperanza al Decreto Legge 105/2021 i partecipanti (over 12 anni) potranno accedere alle attività in programma se in possesso di certificazione verde Covid- 19.

Per quanto riguarda l’iscrizione alla sfilata, verrà pubblicato in seguito il regolamento in cui saranno inserite tutte le indicazioni necessarie alla partecipazione e all’iscrizione.